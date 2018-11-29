Mağaralardaki Hayvan Figürleri, Takımyıldızlarını Gösteriyor

Bilim insanlarının yeni bir keşfine göre eski çağlarda mağaralara çizilmiş olan hayvan figürleri avcıların günlüklerini değil takım yıldızların konum bilgilerini gösteriyor.

İskoçya’nın Edinburgh Üniversitesi’nde görev yapmakta olan bilim insanları, eski çağlarda yaşayan insanların sandığımız kadar ‘cahil’ olmadığını ortaya çıkardı. Üniversitenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre eski çağlarda yaşayan insanların duvarlara çizdikleri hayvan figürleri günlük yaşamda karşılaştıkları ya da avladıkları hayvanları değil, takımyıldızlarını simgeliyor.

Türkiye, İspanya, Fransa ve Almanya'daki çeşitli mağaralarda bulunan Yontma Taş Devri (Paleolitik Çağ) ve Cilalı Taş Devri’ne (Neolitik Çağ) ait duvarlara çizilmiş hayvan figürlerini inceleyen bilim insanları, söz konusu figürlerin temel bir teknoloji kullanılarak oluşturulduğunu ve günün şartlarına göre önemli bir astronomik birikimi yansıttığını belirtti. Bu keşif, insanların 40 bin yıl önce dahil yıldızları haritalandırdığını göstermiş oldu.

Takımyıldızı çizimleri genellikle yıldızlardaki konum değişikliklerini gösteriyor ve bu şekilde zamanın akışını tutuyor olsa da farklı amaçlarla çizilen figürler de bulunuyor. Bazı takım yıldızı figürleri, göktaşı çarpması gibi ciddi doğal felaketlerin de kaydını tutuyor. Örnek olarak 17 bin yıllık olduğu tahmin edilen Fransa'daki Lascaux mağarasındaki göktaşı çarpması çizimleri gösterilebilir.