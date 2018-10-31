Dünyanın En Büyük Teleskobu Hawaii'de Kurulacak

Yıllardır devam eden tartışmaların ve protestoların ardından, 'Otuz Metre Teleskobu' Hawaii'de kurulacak.

Hawaii yerlileri uzun süredir, bölgede bulunan ve kendileri için en 'kutsal' sayılan yerlerden biri olan Mauna Kea Dağı'nın zirvesine inşa edilmesi planlanan teleskop projesine karşı mücadele ediyordu. Bölgenin hem doğal hem de kültürel olarak zedelendiğini söyleyen Hawaii'liler, bölgedeki inşaatı durdurarak olayın mahkemeye taşınmasını sağlamıştı. Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından değerlendirilen davanın sonucunda ise Hawaii halkı kaybeden taraf oldu.

Mauna Kena Dağı, astronomik olayların yeryüzünden gözlemlenebilmesine en iyi olanak sağlayan yer ve bu sebeple de bilim insanları için önemli bir bölge. Aynı şekilde Hawaii halkı için de yıllardan beri hem kültürel hem de manevi anlamda kutsal kabul edilen bölge, çevreci kitleler tarafından da önemseniyor. Hal böyle olunca da ortaya kimseye haksız diyemeyeceğimiz bir durum ortaya çıkıyor.

Mahkeme ise dava sonucunda, bölgenin kültürel ve çevresel anlamda zarar görmemesine özen gösterilerek inşaatların devam etmesine ve dev teleskobun bölgeye kurulmasına karar verdi. Bilim insanları için sevindirici olan bu karar, çevreciler ile yerel halk tarafından ise 'hayal kırıklığı' olarak yorumlandı. Davanın gözler önüne serdiği en büyük durum ise aslında insanın gelecekte daha da sık yaşayacağı bu doğa-bilim-kültür çatışmaları oldu. Bu noktada önemli olan ise alınan kararların, tarafların haklarını gözetecek şekilde uygulanabilmesi.