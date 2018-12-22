GTA V Hile Davasında El Konulan Eşyalar İade Edildi

GTA V'in en bilindik hilelerinden olan "Infamous"u geliştirmekle suçlanan geliştiricilerin el konulan eşyaları iade edildi.

GTA V’in hilelerini yazmakla suçlanan Avustralyalı adamın bazı kişisel eşyalarına Rockstar Games’in ve Take-Two Interactive Software’den gelen şikâyetler sonucunda el konulmuştu ve bu hafta bu eşyalar teslim edildi.

Son yılda hile yazılımcılarına karşı olan telif hakkı ihlali davaları, tabiri caizse dolu gibi yağıyor.

Avustralya’da ise birçoğumuzun duyduğu “Infamous Cheat”in arkasında olduğu düşünülen insanlara karşı bir hukuki süreç başlatılmıştı ve teknolojik olmak üzere bazı eşyalarına el konmuştu.

Mahkeme kararı sayesinde bir arama ekibi, belirli binalara girerek “Infamous” ile ilgili olan kanıt niteliğindeki doküman ve bilgisayarları aldılar. Şu an için dava devam ediyor olsa da davalıların eşyaları geri verildi. Geri verilen eşyalar listesinde ise birkaç adet laptop, tablet ve telefon bulunuyor.

Şu anda mahkemeye bir savunma sunması beklenen davalı ise ZDNet’in haberine göre, malvarlığı üzerine getirilen kısıtlamalar sebebiyle savunma yazma konusunda güçlük çektiğini belirtti. Davalının 1 Şubat 2019 tarihinde savuma vermesi bekleniyor.