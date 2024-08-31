Makao, tarih ve kültür mirasıyla öne çıkmış bir şehir olsa da geleceğe yönelik devasa projeleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Bu projelerin en dikkat çekici olanıysa Makao Yeni Kentsel Bölgesi olarak bilinen projesi. Detayları incelemeye başlayalım.

Çin’in büyük bütçeli vizyoner projelere yaptığı yatırımlar artık tüm dünyanın ilgisini çeker hâle gelmiş durumda.

Bunlardan bir tanesiyse bölgenin sadece fiziksel yapısını değil, aynı zamanda şehrin teknolojik altyapısını da yeniden şekillendirecek olan Makao Yeni Kentsel Bölgesi (Macau New Urban Zone)!

Makao Yeni Kentsel Bölgesi, mühendislik ve teknolojinin en üst düzeyde buluştuğu bir proje olarak karşımıza çıkıyor.

Doldurma yolu ile elde edilen arazi üzerine yapılan bu bölge toplamda 7.3 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.

76 ayrı inşaat sahasından oluşan bu bölgenin 49'unun konut binaları, 3'ünün ticari amaçlar, 17'sinin kamu tesisleri için, geri kalan alanınsa hükümet ve topluluk tesisleri için ayrıldığı belirtiliyor.

A, B, C ve D olarak ayrılan kısımlardan 1.74 kilometrekarelik alana sahip olan A bölgesinin 2024 yılının sonunda tamamlanması bekleniyor.

Bu bölgenin 96.000 kişilik bir nüfusu barındırabileceği söyleniyor.

Ancak, bu projenin en dikkat çekici yanı, kullanılan ileri teknolojiler ve sürdürülebilir mühendislik çözümleri.

Proje kapsamında yer alacak olan yeşil alanlar ve modern altyapı çözümlerinin, şehirleşmenin en modern örneklerinden birini oluşturacağı belirtiliyor.

Özellikle, hafif raylı ulaşım sistemleri ve yer altı geçitleriyle desteklenen iş merkezlerinin şehrin ticaret olanaklarını arttırması amaçlanıyor.

Akıllı şehir teknolojileriyle donatılmış bir bölge olacağı söylenen bu bölgenin hem çevresel sürdürülebilirliği hem de yaşam kalitesini ön planda tutması amaçlanıyor.

Bölgedeki binaların enerji verimliliği yüksek sistemlerle donatılırken raylı ulaşım sistemleri sayesinde hem trafik akışının kolaylaştırılması hem de çevre dostu bir ulaşım ağı oluşturulması hedefleniyor.

Proje, aynı zamanda, Makao’nun ticari potansiyelini artırarak, şehrin gelecekteki ekonomik büyümesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

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