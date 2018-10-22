  • Kendi Telefonunu Oluşturabileceğiniz Çözüm - MAKERphone

Kendi Telefonunu Kendisi Hazırlamak İsteyenler İçin Fantastik Çözüm: MAKERphone

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Kendi telefonlarını yapabilen bir ekip, el yapımı (çok da akıllı olmayan) akıllı telefonların kullanımının daha mantıklı olduğunu düşünüyor.

Kendi klasik telefonunuzu tasarlamayı hatta bunu hayata geçirmeyi hiç düşündünüz mü? Eminim, çoğunuzun yanıtı hayır olacak. Teknoloji meraklısı bir isim olan Albert Gajšak, bunu düşünmüş ve uygulamaya koymuş. 
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Gajšak, bu işi nostalji olsun diye değil; insanların artık yalnızca pasif tüketiciler olmaktan çıkıp kendilerine yetebilen üretici konumuna çıkmasını istiyor ve bence haklı da. Nereden bakarsak bakalım, her yıl onlarca yeni telefon modeli ortaya çıkıyor ve biz de 'bunlar neyin nesidir' diyerek sorgulamadan satın alıyoruz.

Albert Gajšak'ın geliştirmiş olduğu MAKERphone adlı projeden ev yapımı bilgisayar tutkunlarının gözdesi olan Arduino üzerinde çalışabilen Gameboy benzeri MAKERbuino isimli başarılı bir el konsolu da var.

Yukarıdaki görmüş olduğunuz MAKERphone kitiyle kendi telefonunuzu oluşturabiliyorsunuz. Kolay göründüğüne bakmayın, şayet bu kit tornavidalarla, havyalarla epey bir uğraşmanızı gerektiriyor. Ortaya çıkan telefon ise 128 x 160 piksel çözünürlüğe sahip, renkli bir LCD ekranı ekranı içeriyor.
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Bununla birlikte bir telefon rehberi, arayan bilgisini gösteren bir ekran ve Snake veya Space Invaders gibi çok eskiden kalma oyunları bünyesinde barındırıyor. Ayrıca telefon görüşmesi yapmak veya SMS gönderebilmek için anteli bir GSM modülü de bulunuyor. Kısacası bu cihaz, çok da teknolojik olmayan bir telefonun yapabildiklerinin tamamını yapabiliyor.

Kaynak : https://www.fastcompany.com/90250844/want-a-healthier-digital-life-try-building-your-own-smartphone
Etiketler: akıllı telefon, diy, kendin yap
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