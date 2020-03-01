Makinistanbul 20’ Ulusal Makine Mühendisliği Kariyer Zirvesi, 4-5 Mart tarihlerinde iş dünyasını öğrencilerle buluşturacak. Etkinliğe katılacak şirketler ve daha fazlası haberimizde.

İTÜ Endüstriyel Proje Geliştirme ve İşbirliği Kulübü tarafından yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen ve bu yıl 15.si düzenlenecek olan Makinistanbul 20’ Ulusal Makine Mühendisliği Kariyer Zirvesi, 4-5 Mart tarihlerinde İTÜ Gümüşsuyu yerleşkesinde kapılarını açacak.

Birçok farklı alanda panellerin, workshop'ların, mühendislik yarışmalarının ve şirket görüşmelerinin yer alacağı, katılımcıların şirket yöneticileriyle yakından iletişim kurmasına imkan verecek Tea&Talk’ların düzenleneceği etkinlikte yer alacak şirketlerden bazıları şu şekilde;

Vestel

Bosch

Kibar Holding

Kale Holding

Karsan, Mapa

Anadolu Isuzu

Tosyalı Holding

Prometeon

Şişecam

Renault

Ford

Tofaş

Henkel

Aksa

Akrilik

Henkel

Makinistanbul 20’ Ulusal Makine Mühendisliği Kariyer Zirvesi hakkında daha fazla bilgi için epgik.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca etkinliğe kayıt olmak için de buraya tıklayıp formu doldurabilirsiniz.