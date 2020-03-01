İTÜ Endüstriyel Proje Geliştirme ve İşbirliği Kulübü tarafından yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen ve bu yıl 15.si düzenlenecek olan Makinistanbul 20’ Ulusal Makine Mühendisliği Kariyer Zirvesi, 4-5 Mart tarihlerinde İTÜ Gümüşsuyu yerleşkesinde kapılarını açacak.
Birçok farklı alanda panellerin, workshop'ların, mühendislik yarışmalarının ve şirket görüşmelerinin yer alacağı, katılımcıların şirket yöneticileriyle yakından iletişim kurmasına imkan verecek Tea&Talk’ların düzenleneceği etkinlikte yer alacak şirketlerden bazıları şu şekilde;
- Vestel
- Bosch
- Kibar Holding
- Kale Holding
- Karsan, Mapa
- Anadolu Isuzu
- Tosyalı Holding
- Prometeon
- Şişecam
- Renault
- Ford
- Tofaş
- Henkel
- Aksa
- Akrilik
- Henkel
Makinistanbul 20’ Ulusal Makine Mühendisliği Kariyer Zirvesi hakkında daha fazla bilgi için epgik.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca etkinliğe kayıt olmak için de buraya tıklayıp formu doldurabilirsiniz.