Malatya'da Şehir Çöpünden Elektrik Üreten Termik Santral

Şehir çöplerinin ‘tam bertaraf’ sistemiyle enerjiye dönüştürüldüğü ilk termik santral Malatya'da kuruldu.

Yap-işlet devret modeli ile Malatya'da kurulan santral, 40 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede. 5 farklı yöntemle (yakma, termal gazlaştırma, biyogaz, çöp gaz ve atık ısı) enerji elde eden dünyadaki ilk tesis olan MİM Enerji Santrali, 18 MW güce sahip olacak.

Dünyada yaklaşık 100 yıldır şehir çöpünün yakılarak enerji üretilmesi formülü kullanılsa da Malatya'daki bu tesis ülkemiz için bir ilk olma özelliği taşıyor. Şirketin CEO’su Hacı Ahmet İlhan, santralde kullanılan termal gazlaştırma yöntemi hakkında şunları söyledi:

"Şehir atıkları içerisinde kısmen, atmosfere zararlı madde salınımına sebebiyet verecek materyaller bulunabilmektedir. Bu materyaller için, en çevreci bertaraf yöntemi, termal gazlaştırma yöntemidir. Katı maddeler içerisinde bulunan hidrokarbon moleküleri, yüksek ısıda çalışan reaktörlerde gaz fazına (syngas) geçer. Syngas’ın yakılması ile açığa çıkan termik enerji ile yüksek basınçlı buhar üretilip, buhar türbini marifeti ile elektrik üretilir. Hidrokarbon moleküllerinden arındırılmış katı maddeler, (çar) başta yol ve asfalt için nitelikli dolgu malzemesi olmak üzere farklı alanlarda değerlendirilecektir."

"Çöp içerisinde bulunan saf organik materyaller, hidrokarbon ihtiva etmekle beraber, aynı zamanda, yanmayı olumsuz etkileyen nem taşırlar. Bu materyal için en doğru yöntem, çürütme havuzlarında (digester) biyolojik fermantasyon yolu ile biyogazın açığa çıkarılmasıdır. Elde edilen biyogaz gaz motorları marifeti ile elektriğe dönüşür. Fermente edilmiş organik materyal (kompost) Malatya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından peyzaj hammaddesi olarak kullanılacaktır."