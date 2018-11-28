Güvenlik firması Malwarebytes, gelecek seneye dair siber güvenlik konularıyla ilgili yıllık tahmin listesini yayınladı.

Malwarebytes'ın CEO'su Marcin Kleczynski, gelecek yıl siber güvenlik konularıyla ilgili gerçekleşebilecek tahmin listesini yayınladı. Yapılan tahminlere göre, yapay zeka kötü amaçlı yazılımları tespit edip onlarla mücadele edecek. Uzak sunucular, sahtekarlık sorunlarının nasıl ve ne zaman izlendiğini ve engellendiğini izleyebilecek ve yazılımı savunmaya karşı daha dirençli hale getirmek için anında düzenleyebilecek.

Çevrimiçi ödeme sayfası “skimming” üzerinden saldırganların ödeme bilgilerini ve kişisel bilgileri topladığı dolandırıcılık olayları muhtemelen artacak. Daha güçlü sunucular nedeniyle, kripto para dolandırıcılığı olaylarında azalma meydana gelecek ve kötü amaçlı yazılım sayısı azalacak. Ayrıca internet yönlendiricileri ve cihazlarda bulunan internet ağı, kötü amaçlı yazılımların hedefi olmaya devam edecek.

Malwarebytes, internette gezinirken dikkatli olunması gerektiği konusunda kullanıcıları uyarırken; kötü amaçlı yazılımlara karşı insanların dikkatli olmasını istedi. Malwarebytes şirketi büyümeye devam ettikçe, güvenlik açıklarını bulmak ve kötü amaçlı yazılımlarla savaşmak için daha fazla çaba gösterecek.