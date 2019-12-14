MAMBO-9, Şu Ana Kadar Gözlemlenmiş En Yaşlı Galaksi

MAMBO-9 olarak adlandırılan galaksinin, şu ana kadar teleskopla gözlemlenmiş en uzak galaksi olduğu tespit edildi. Bilim insanları, MAMBO-9’dan yayılan ışığın bize ulaşmasının yaklaşık 13 milyar yıl sürdüğünü keşfetti.

Keşfi yapılan bu devasa galaksi, yıldız oluşumu için gerekli olan bütün uygun koşullara sahip. Böylesine büyük galaksilerdeki yıldız oluşumlarının da Güneş’imiz den binlerce kat daha büyük olabildiği düşünülüyor. Oluşan yeni yıldız sayısı da bizim galaksimizdekinden oldukça fazla.

Keşfedilen bu yeni galaksi ile ilgili bilim insanlarını en çok şaşırtan şey ise galaksinin yaşı oldu. MAMBO-9 adlı galaksinin Büyük Patlama’dan yalnızca 970 milyon yıl sonra oluştuğu keşfedildi. Bu kısa süre de evrenin henüz bebeklik çağlarına denk geliyor.

MAMBO-9, evrenin gelişiminde de rol oynamış olabilir:

Gök bilimciler, bu kadar eski galaksi oluşumlarını keşfedebileceklerini ön görememişlerdi. Ancak yapılan bu yeni keşifler ile birlikle bilim insanları evrene yeni bir pencereden bakmaya başladılar.

Atacama Çölü'nde yer alan ALMA teleskobunun radyo dalgaları ile elde ettiği fotoğraf:

Keşfi yapılan böylesine yaşlı galaksilerdeki yıldızların; evrenin henüz bebeklik çağında oluşmaya başlamış olması, bu galaksilerin evrenin gelişiminde de büyük rol oynadıklarına işaret ediyor. Fakat galaksinin bu kadar uzakta yer alması ve yıldızlardan yayılan yıldız tozları nedeniyle bilim insanlarının derinlemesine araştırma yapması oldukça zor bir hal alıyor.

Geçtiğimiz günlerde, Türk çifte ait uzay aracının da NASA’nın ay yolculuğunda yer alacağı öğrenilmişti

Eren ve Fatih Özmen çiftine ait olan global havacılık şirketi Sierra Nevada Corporation (SNC), NASA’nın Artemis Ay görevinde rol almak üzere NASA tarafından seçildi. "Shooting Star" adındaki kargo modülünün test modeli, NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ne teslim edilmek üzere yola çıktı.

SNC, bu anlaşmayla birlikte NASA'nın Artemis Ay görevine destek veren büyük şirketler arasındaki yerini de almış oldu.

SNC’nin CEO'su olan Fatih Özmen, "SNC, Mars'a yapılan uçuşlar dahil olmak üzere, gerçekleştirdiğimiz yüzlerce görev sayesinde uzay alanında uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahip. Ay’a yönelik yenilikçi çözümler sunacak olan uydu ve Uluslararası Uzay İstasyonu ikmal aracının yanı sıra NASA'nın Ay Geçidi projesine ilişkin kapsamlı geliştirme çalışmalarımız sayesinde uzmanlığımızı arttırmanın gururunu yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.