En popüler oyunlardan biri olan Football Manager, Manchester United tarafından dava edildi. United, marka ihlali olduğu gerekçesiyle oyunun yapımcılarına dava açtı. Taraflar henüz anlaşmaya varmış değil.

Football Manager, birçok oyun tutkununun severek oynadığı oyunlar arasında yer alıyor. Strateji ve futbol bilgilerinizi harmanlayarak başarıya ulaşmaya çalıştığınız bu oyunda, birçok futbol kulübü lisanslı şekilde bulunuyor. Bu kulüplerden biri olan Manchester United, Football Manager'ın yapımcıları Sega Publishing and Sports Interactive'e (SI Games) dava açtı.

Avrupa'nın dev kulüplerinden biri olan Manchester United, oyunun markalı kulüp adını kullanmayı ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Şirketin bu konudaki ana iddiasıysa, oyunun gerçek Manchester United logosu yerine daha basit bir görüntünün ortaya çıkmasına neden olan soluk renklerin kullanması. United, bu iddia doğrultusunda ticari markasının ihlal edildiğini belirtiyor.

Sega ve SI Games'ten de cevap gecikmedi. Oyunun yapımcıları, Manchester United'ın 1992'den beri oyun içerisinde kullanıldığını belirtti ve "Futbol şartlarında Manchester United futbol takımı yasal bir kaynak." diyerek United'ın iddiasını çürütmeyi başardı. Bununla birlikte, her iki taraf da geri adım atmayı tercih etmedi ve iddialarının arkasında durdu.

Manchester United avukatı Simon Malynicz, kulüp isminin dünyadaki en önemli markalardan biri olduğunu ve lisanslamadan gelen paranın çok önemli olduğunu belirtti. Malynicz, Sega'nın Manchester United ismini kullanmasının onlara fayda sağladığını iddia etti. Daha sonraysa davada yetkili olan yargıçtan bu iddiaları değiştirmek için Manchester United adına izin istedi.

Savunma avukatı iddiaları reddetti:

Savunmayı gerçekleştiren avukat Roger Wyand ise Manchester United'ın oyunda isminin kullanılmasına izin verdiğini ve şu an bu kullanımdan şikayet etme hakkı olmadığını belirterek United'ın izin isteğine karşı çıktı. Henüz taraflar bir anlaşmaya varamamış olsa da şu anlık Manchester United ismi futbol menajerlik oyununda kullanılmaya devam edecek gibi gözüküyor.