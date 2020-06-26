Manisa'da 5,5 Şiddetinde Deprem Gerçekleşti

AFAD'ın açıklamalarına göre merkezi Manisa'nın Saruhanlı ilçesi olan 5,5 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Deprem, Manisa dışında başta İzmir olmak üzere pek çok kentte hissedildi.

Türkiye'nin aktif deprem bölgelerinde yaşanan hareketlilik devam ediyor. AFAD tarafından yapılan açıklamalara göre merkez üssü Manisa olan 5,5 şiddetindeki deprem, çevre şehirlerde de hissedildi. Hatta bazı vatandaşlar, sosyal medyada depremi İstanbul'da da hissetiklerini dile getirdiler.

Şiddetli sarsıntının hemen ardından depremlere dair Türkiye'nin en güvenilir kaynağı olan Kandilli Rasathanesi'ne erişim problemleri yaşandı. Manisa'da yaşanan depremim şiddeti, merkez üssü gibi bilgiler, yurt dışındaki deprem izleme merkezlerinde paylaşıldı.

Olumsuz bir haber yok:

AFAD, Manisa ekiplerinden edindiği bilgiyle yürektlere su serpti. 5,5 şiddetindeki depremin ardından Manisa'dan şu an için olumsuz bir ihbar bulunmuyor.

Kandilli Rasathanesi veriyi yaklaşık 30 dakika sonra paylaşabildi:

Ayrıca AFAD'a göre Manisa Saruhanlı olan deprem merkezi, Kandilli Rasathanesi'ne göre Sazoba-Aksihar olarak gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi'nde yaşanan gecikmenin nedeni tam olarak bilinmiyor. Ancak daha büyük bir depremde yaşanabilecek veri sıkıntısı ciddi endişelere neden olabilir.