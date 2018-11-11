Mantıklı Bir Cevabı Bulunan 6 Mantıksız Soru

Hepimizin en az bir kere cevabını aradığı fakat sorunun enteresanlığı sebebiyle asla mantıklı bir açıklaması yokmuş gibi görünen 6 soruyu sizin için derledik.

Bazı sorular var ki ilk duyduğumuzda ya da düşündüğümüzde mantıklı bir cevap aramanın manasız olduğuna inanıyoruz. Örneğin 'Neden midemizde kelebekler uçuşuyor?' sorusu, aslında oldukça mantıklı ve bilimsel şekilde açıklanabiliyor. Üstelik bu tarz eğlenceli soruların sayısı hayli fazla ve biz de sizin için 'en çok merak edilen' 6 soruyu derledik.

Peki gerçekten de 'Neden midemizde kelebekler uçuşuyor?'

Aşık olduğumuzda, bunu ifade edecek kelime aramış ve 'midemde kelebekler uçuşuyor'u bulmuşuz. Enteresan bir deyim olsa da aslında tanımladığı his için oldukça eğlenceli diyebileceğimiz bu kavramın arkasında yatan şey ise beyin ve mide arasındaki sıkı bağ. Mutsuz ve stresli olduğumuzda midemizin bulanmasıyla, mutlu ve aşık olduğumuzda midemizde kelebeklerin uçuşmasının sebebi aslında aynı.

Kortizol ve adrenalin seviyeleri yükselir ve bu da kan basıncını artırır. Kaslara ve akciğerlere kan akışını artar ve sonrasında da bu kan akışı midede de gerçekleşir. Bu da kelebekleri hissetmemize sebep olur.

Neden en mantıklı cevapları duştayken buluruz?

Duş almak da tıpkı iyi bir müzik dinlemek ya da egzersiz yapmak gibi; vücuttaki dopamin seviyesini artırır. Bu da stres seviyenizin azalmasına ve beyninizin zorlanmaya gerek kalmadan daha yaratıcı şekilde çalışmasına sebep olur. Duş alırken dünyayı kurtaracak cevaplara ulaşmanızın sebebi de aslında tam olarak bu.

Gözyaşı neden tuzlu?

Gözyaşları aslında her zaman aynı oranda tuzlu değil. %99'u sudan oluşan gözyaşının geri kalan %1'lik kısmı organik olmayan bileşiklerden ibaret. Tuz miktarı ise vücudunuzun durumuna ve büyük oranda 'neden ağladığınıza' bağlı.

Mutsuzluktan ve acıdan kaynaklanan ağlamalarda gözyaşı tuzluyken, mutluluktan ağladığımızda tuzluluk oranı hayli düşük. Hatta bu iki gözyaşı türü mikroskop altında dahi farklı görünüyorlar.

Büyücüler neden asalara ihtiyaç duyar?

Gerçekten de; doğa üstü güçleri olan bir büyücü neden bir asaya ihtiyaç duyuyor? Bristol Üniversitesi'nde profesör olan Ronald Hutton'a göre bunun sebebi büyücülerin gücü tek bir odak noktasında toplamak istemesi. Ancak üstün güçlere sahip büyük büyücüler, örneğin Dumbledore, asaları olmadan da güçlerini yoğunlaştırıp kullanabiliyorlar.

iPhone ekranlarında neden saatler hep 9:41'i gösteriyor?

Apple'ın tüm reklamlarında ve tanıtım görsellerinde iPhone saatlerinin 9:41 olması tabii ki tesadüf değil. Steve Jobs ilk iPhone'u tanıttığında saatler 9:41'di ve o günden itibaren tüm görsellerde saat 9:41 olarak kaldı.

Hamile bir kadının hamilelik sürecinde yeniden hamile kalması mümkün mü?

Adeta bir tekerleme gibi görünen bu sorunun şaşırtıcı bir de cevabı var; Evet, çok nadir de olsa -doktorlara göre yaşanma olasılığı milyonda bir- bu durum yaşanıyor ve bir kadın hamileyken bir başka bebeğe daha gebe kalabiliyor.