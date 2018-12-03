Dünyanın farklı bölgelerindeki çeşitli coğrafyalar, doğa turizminin giderek popülerleşmesine yol açan mekanlara sahip. Gidenin vazgeçemediği birbirinden güzel mekanları sizin için derledik.

Bazı yerler vardır, gidenin geri dönmeye cesaret edemediği. Her ne kadar son derece masraflı olsa da yeni yerler görmek herkesin hakkı. İnternet çağının en büyük avantanlarından birisi de bu hakkı bir nebze olsun karşılıyor. Gidemediğimiz yerleri daha kolay görüyoruz. Belki bu listede yer alan yerlere gittiniz, belki de gitmediniz. Yine de ortak noktada bulaşacağımıza inandığımız bir konu var: Her biri paha biçilemez.

İşte sizler için hazırladığımız birbirinden güzel 10 manzara fotoğrafı:

10. Avusturya Alpleri:

Alp Dağları'nın Avusturya'da oluşturduğu harika manzaralar, her yıl milyonlarca turistin ilgisini çekmeyi başarıyor. Özellikle dağların eteklerine kurulmuş birbirinden güzel kasabalar, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

9. Ren Şelalesi

İsviçre'de yer alan ve Avrupa'nın en büyük şelalesi olan Ren, 150 metre genişliğinde ve 23 metre yüksekliğinde. Her yıl milyonlarca turist, Ren Şelalesi'ni görmek için İsviçre'ye akın ediyor.

8. Faroe Adaları

Danimarka'ya bağlı bir ülke olan Faroe adaları, keçileriyle meşhur olduğu için "keçi ülkesi" olarak nitelendirilir. Tamamen yeşil bir bitki örtüsüne sahip ülke, ulaşımı zor olmasına rağmen birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

7. Maldivler

Hint Okyanusu'nda bulunan Maldivler, 1200 adaya ev sahipliği yapıyor. Berrak suyu ve deniz altı canlıları ile turistlerin ilgisini çeken Maldivler, kum adaları ile dikkat çekiyor.

6. Positano

Özellikle mimari yapısı ile bir hayli ünlü olan Positano şehri, İtalya'nın Campania bölgesindeki Amalfi Sahili'nde bulunuyor.

5. Bled

Slovenya'nın kuzey batısındaki yukarı Carniola bölgesinde bulunan Bled beldesi, eşsiz güzellikteki doğasıyla dünyanın dört bir yanındaki ziyaretçilerin uğrak noktası olmayı başarıyor.

4. Ölüdeniz / Fethiye

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz, dünyanın en güzel kumsallarına sahip bölgelerden bir tanesi. Özellikle yaz aylarında turist akınına uğrayan Ölüdeniz, yamaç paraşütü yapmak için de birebir.

3. Lofoten Adaları

Norveç'te bulunan bir takımada olan Lofoten, Norveç Denizi'nin suları üzerine dağılmış. Özellikle çetin iklim koşulları, bölge ziyaretçilerini olumsuz yönde etkilese de, harika güzelliği görmek için ziyaretçiler buraya akın ediyor.

2. Peyto Gölü

Kanada'nın Banff Milli Parkı içinde yer alan Peyto Gölü, buzullar tarafından besleniyor. Eşşiz güzellikteki göle, etrafında bulunan dağlar da eklenince, ortaya inanılmaz güzel bir manzara çıkıyor.

1. Kaçkar Dağları

Doğu Karadeniz sahili boyunca uzanan dağ sırası Kaçkarlar, birçok doğa güzelliğine de ev sahipliği yapıyor. Masmavi gölleri, eşsiz buzulları, coşkulu dereleri ve yeşilin her tonuna sahip ormanlarıyla ziyaretçilerin ilgi odağı olan Kaçkarlar, ülkemizin de en önemli turistik yerleri arasında.

Peki siz en çok hangisinde yaşamak isterdiniz, yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın :)