Düşük Sistem İsteyen Ücretsiz Online Oyun: March of Empires

Mobil strateji oyunlarının Steam'deki yüzü March of Empires, PC kanadında sistem gereksinimleri ve kolay oynanışı ile dikkat çekiyor. Gerçek oyuncular arasında kendi hükümdarlığınızı geliştirmeniz gereken oyun için bir inceleme gerçekleştirdik.

Play Store’da 10 milyondan fazla indirmeye sahip March of Empires Sultanların Savaşı oyununun PC versiyonu Steam’de de popülerliğini koruyor. Mobil deneyimini bilgisayara taşımak isteyenler, bir de üstüne strateji oyunlarını sevenler için oyunu detaylı bir şekilde inceleyelim istedik. Özellikle düşük sistem istemesi oyunu daha da çekici hale getiriyor.

March of Empires hile kullanımı açısından da oyunculara güven veren bir oyun. Oyunda hile bulmak neredeyse imkansız. Oyunda kalenizi güçlendirip, kendinize güçlü ordular yaratmanız gerekiyor. Ardından da bölgede hakimiyet kurmak için seferlere başlıyorsunuz. Oyunun temel amacını da açıkladığımıza göre; gelin şimdi daha detaylı bir şekilde March of Empires içerisinde neler var, beraber bakalım.

March of Empires sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1 veya daha iyi

İşlemci: Intel Core i3 veya AMD Equivalent

Bellek: 3 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce 210

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Compatible

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 veya AMD Equivalent

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA Geforce GTX 730

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Compatible

Oyunun sistem gereksinimleri yeni nesil oyunlara bir hayli düşük. Bu nedenle “tost makinesi” olarak tabir ettiğimiz düşük sistemli bilgisayarlardan bile oynanabilir gibi duruyor. Ancak yine de iyi performans ve grafikler için oyunun size önerdiği sisteme yakın bir bilgisayarda oynamanız gerek.

March of Empires macerası:

Oyunu girer girmez kendinizi bir maceranın içerisinde buluyorsunuz. Düşmanlar tarafından kuşatılan kaleniz, sizin gelmenizle beraber kurtuluyor ve artık bu andan sonra geliştirmeler hızlı bir şekilde başlıyor. İlk aşamada zaten oyun size hangi geliştirmeleri yapmanız gerektiğini söylüyor. Hatta bu geliştirmeleri de hiç beklemeden, ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsunuz.

İlk aşamada kale, çiftlik, kale duvarları, demir madeni gibi kalenizin içinde veya dışarısında bulunan yerleri geliştiriyorsunuz. Kaleyi 3. seviye yaptıktan sonra da isminizi değiştirmeniz isteniyor. Burada dikkatli olmanızda yarar var. Çünkü isim değiştirme normalde ücretli yapılan bir işlem ama bir kereye mahsus ücretsiz yapmanıza izin veriyor. Bu yüzden pişman olmayacağınız bir isim seçmelisiniz.

İsim değiştirmeden sonra ücretsiz VIP paketi veriliyor. Bu aşamadan sonra da artık geliştirme veya asker eğitme bölümlerinde süreyi beklemeniz gerekiyor. İlk aşamalarda 2-3 dakika gibi kısa olan süreler, bu aşamadan sonra geliştirme yaptıkça uzuyor. Ancak isterseniz geliştirmenin yanında bulunan Hızlandır seçeneği ile daha hızlı üretim veya geliştirme sağlayabilirsiniz.

Oyun uzun inşaat ve geliştirme süreleri nedeniyle biraz fazla çevrimiçi olmanızı gerektiriyor. Oyundaki en iyi oyuncular da yeni başlayanların günde en az 5 saatini oyuna ayırması gerektiğini söylüyor. Ancak siz bilgisayar başında olmasanız bile aktif inşaatlar veya geliştirmeler devam ediyor. Daha hızlı gelişmek için gerçek para ile oyun içi satın alımlar da yapabilirsiniz.

Macera, harekat ve geliştirmeler:

Oyunun ilk aşamalarını geçmeniz 15 dakikayı bile bulmuyor. Bu noktadan sonra artık 12 hatta daha fazla geliştirme süreleri bulunana görevler geliyor. Buraya kadar birçok kişinin zevk alacağı bir oyun olabilir. Ancak bu aşamadan sonra bu tarz oyunları sevenler dışındaki oyuncuların fazla zevk alınabileceği söylenemez. Uzun dakikalar boyunca sadece şehir duvarının inşaatını beklemek. Üstelik bu süre her geçen seviyede uzuyor.

Neyse, biz oyuna geri dönelim. Ekranın sol alt bölümünden de ulaşabileceğiniz dünya haritasından, bölgenizdeki ve diğer bölgelerdeki oyuncuların şehirlerini görebilirsiniz. Ayrıca haritada bazı kaynak toplanabilecek sahipsiz çiftlikler, madenler, kerestehane, kabuslar ve ormanlar bulunuyor. Bu bölgelere asker göndererek kaynakları toplayabilirsiniz.

İttifak bölümünden de kendinize bir grup bulabilirsiniz. Zaten oyunun görevlerinden biri de olan bu bölümde, başvuru yapmanız gereken veya direkt katılabileceğiniz ittifaklar yer alıyor. Görevi tamamlamak için öncelikle başvuru gerektirmeyenlerden birine girebilirsiniz. Oyunda gelişme aşamasında ittifakların size çok fazla yardımı dokunuyor. Gelişince daha iyi bir ittifak grubuna geçebilirsiniz.

Oyunda yapabileceğiniz bazı macera görevleri de yer alıyor. Tepe Haydutlarını Alt Et, Dağlarda Kaybolmak ve Çiftlikte Sorun gibi görevlerde kendinize ekstra kaynak yaratabilirsiniz. Bu görevler enerji ile yapılıyor. Yeteri kadar enerjiniz yoksa bu maceralara da katılamıyorsunuz. Macera görevlerinin verdiği ödüle göre süreleri de artıyor.

March of Empires şampiyonları:

Klasik şampiyon ekipmanları üretme ve geliştirme March of Empires oyununda da var. March of Empires Sultanların Savaşı içerisindeki görevlerden veya seferlerden ekipman toplayabilirsiniz. Oyundaki şampiyonlarınıza 10 farklı ekipman takabiliyorsunuz. Bu ekipmanlar şampiyonlara çeşitli özellikler veriyor.

Bu özellikler arasında hızlı üretim, hızlı sefer, dayanıklılık veya savunma becerisi arttırma gibi fonksiyonlar yer alıyor. Oyunda görev yaptıkça bazı özel ekipmanlar ücretsiz veriliyor. Siz de isterseniz kendiniz bazı ekipman üretimleri yapabiliyorsunuz. Bu üretimlerde en çok ihtiyacınız olan alana yönelmelisiniz. Örneğin savunmada güçsüzseniz, şampiyonunuza savunma güçlendirici ekipmanlar takabilirsiniz.

Şampiyonların ayrıca yetenekleri de var. Puan kazandıkça bu yetenekleri artırabilirsiniz. Mesela ordunuzun temel saldırısını hızlandırabilirsiniz veya mızrakçılarınızı daha güçlü yapabilirsiniz. Yetenekler konusunda ilerledikçe kazandığınız bonuslar da artıyor. Şampiyonlar oyunun erken aşamasında önemli olmasa da ilerleyen aşamalarda çok güçlü oluyorlar.

Oyunda daha hızlı gelişmek için bilmeniz gerekenler:

Doğru krallıkta oynamalısınız:

Oyunda yeni başlarken krallık seçiliyor. 306 krallık arasından birinde başlıyorsunuz. Bu noktada dikkat etmeniz gereken şey ise mümkün olduğunca yüksek sayıdaki krallıkta oynamanız. Örneğin 25. krallıkta çok daha fazla gelişmiş, eski oyuncular yer alırken, 306. krallıkta sizin gibi yeni başlayanların sayısı daha fazla oluyor.

Kalabalık ve gelişmiş oyuncuların yer aldığı krallıklardan birinde başlarsanız, gelişmeniz çok zor ve hatta belki de imkânsız. Bu nedenle daha hızlı gelişmek için krallığını yüksek sayıdaki krallıklardan birinde açın. Eğer yanlışlıkla gelişmiş bir krallıkta oynamaya başlarsanız da merak etmeyin. Sonradan krallık değişimi yapabiliyorsunuz.

Oyuna başlar başlamaz bir ittifak bulmaya çalışın:

Oyuna yeni başlayanların yapması gereken ilk işlerden biri de ittifak bulmak. Çünkü ittifaklar %50 ve hatta üzeri daha hızlı gelişmenizi sağlıyorlar. Özellikle uzun süreli inşaatlar sırasında ittifaktaki oyuncular sürenin kısalması için size yardımda bulunuyorlar. Ayrıca iyi bir ittifak bulabilirsiniz, güzel bir altın geliri de elde etmiş oluyorsunuz.

Hemen asker eğitmek yerine kalenize odaklanın:

Bu tarz oyunlarda oyuncular genellikle ilk önce olabildiğince fazla asker eğitmeye çalışıyor. Ancak March of Empires sultanların savaşı. Yani daha zekice planlamalar yapmak gerekiyor. Bu nedenle hemen asker eğitmek yerine, kalenizin seviyesini arttırmaya odaklanmalısınız. Oyunda ilk 33. seviyeye ulaşacak binanız mutlaka kale olmalı. Ardından da akademiye yönelebilirsiniz.

Akademi aslında kaleden sonra en önemli bina. Krallığınızın gelişimi ile doğrudan bağlantılı. Hatta anahtarı bile diyebiliriz. Birçok araştırma, yenilik ve güçlendirmeyi buradan öğreniyoruz. Bu nedenle kalenizi geliştirdikten sonra akademiyi 33. seviye yapmaya odaklanmalısınız. Asker konusunda ileride 4-5 sefere rahatlıkla gönderebileceğiniz bir topluluk eğitmeniz yeterli.

Etkinliklere katılmayı unutmayın:

Etkinlikler oyunda hızlı gelişmenin önemli anahtarlarından biri. Çünkü hem askeri anlamda hem de gelişim için kullanabileceğiniz birçok eşyayı ücretsiz alabiliyorsunuz. Etkinlik sayfasında aktif olanları görebilirsiniz. Katılmak istediğiniz etkinliğe tıkladığınızda ne yapmanız gerektiğini ve hangi ödülleri verdiğini de gösteriyor. Etkinliklerde oyuncular sıralamasına göre 5 kategori ödülden biri alınıyor.

Steam’in düşük sistem isteyen oyunu March of Empires Sultan Savaşı, içeriği ve grafiği ile keyifli bir vakit geçirmek isteyenler için güzel bir oyun. Kendi krallığınızı yaratıp, zekice planlanmış bir kale ile hızlı gelişenlerden biri olabilirsiniz. Oyunda birçok Türk ve yabancı oyuncu bulunuyor. Gelişim aşamasında sorularınızla onlardan da destek alabilirsiniz.