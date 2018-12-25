Mariah Carey'in Dudak Uçuklatan Serveti ve Spotify Geliri

Spotify'da 24 Aralık'ta 11 milyon kişi tarafından dinlenen Mariah Carey, bu alanda bir rekor kırdı. 5 Grammy kazanan ünlü yıldızın net servetinin 500 milyon $ olduğu tahmin ediliyor. Spotify'den gelen gelirler ise bu servetin yanında neredeyse bir hiç.

Son zamanların en popüler isimlerinden Mariah Carey, Spotify'da rekorları alt üst ediyor. Noel şarkısı ile büyük beğeni toplayan ABD'li yıldız, 11 milyon dinlenme ile bir günde en çok dinlenme rekorunu kırdı. Money Inc'ten gelen açıklamaya göre ünlü şarkıcının serveti ise 500 milyon dolar.

Spotify'da rekor kırdığı gün yüksek bir kazanç elde ettiği düşünülen Mariah Carey için aslında durum tam olarak öyle değil. Spotify, bir şarkı için ödeme yaparken şarkıda hak sahibi olan tüm paydaşları işin içine katıyor. Her oynatma için 0,006 $ ile 0,0084 $ arasında ödeme yapılıyor. Ödemeler; yapım şirketi, şarkı sözü yazarı, sanatçı gibi birçok hak sahibine bölünüyor. Bu da 11 milyon dinlenmeden elde edilen gelirin tamamının Mariah Carey'e gitmeyeceğini gösteriyor.

Rekor günü elde edilen gelir, oynatma başına ödenen en yüksek ödeme (0,0084 $) baz alınarak hesaplanırsa, hak sahipleri para bölünmeden önce 92.400 $ kazanmış gibi görünüyor. Bir günlük kazanç için güzel bir rakam olsa da ünlü şarkıcının serveti yanında neredeyse bir hiç. ABD araç fiyatları düşünüldüğünde hak sahipleri, bu parayla lüks bir araba alıp ortaklaşa kullanabilir ya da her biri bir Toyota alabilir.

Mariah Carey'in noel şarkısı, 1994 yılında Columbia Records etiketiyle satışa sunulmuş, o tarihten bugüne telif haklarından 60 milyon $'dan fazla gelir elde etmişti. Ayrıca şarkı, 100 milyondan fazla kopya satarak büyük bir başarıya ulaşmıştı. Şarkının 24 yılda kazandırdığı gelir ile Spotify'ın rekor günü ödemesi karşılaştırıldığında, Spotify'dan sanatçıların elde ettiği gelirin ne kadar az olduğu anlaşılabilir.