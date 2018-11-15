36 Milyon Dolara Satılarak Dünya Rekoru Kıran İnci Kolye

"Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler." sözüyle adına aşina olduğumuz Marie Antoinette'in kolyesi rekor bir fiyata satıldı.

Fransız devrimi sırasında eşi Kral 16. Loise ile birlikte giyotinde boynu vurulan Marie Antoinette'in ünlü inci ve elmas kolyesi, açık artırmada rekor bir fiyata satıldı. Toplamda 10 dakika süren açık artırmada müşteriler adeta birbirini yedi.

Sotheby's müzayede evinde gerçekleştirilen açık artırmada 36 milyon dolara alıcı bulan kolye, bir açık artırmada satılan en pahalı kolye olmuş oldu. Bourbon Parma koleksiyonunda yer alan bu parçanın, daha önce biçilen değerin 8 katından fazla bir değere satıldığı belirtiliyor.

Sotheby's müzesinin mücevherat bölümünü yöneten David Bennett, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu mücevherlerin çoğunun 200 yıldır gün yüzüne çıkmadığını düşünürseniz bu inanılmaz bir şey. Tabii ki koleksiyonerler için de bu hayatta bir kez elde edilecek bir fırsat. Hiç şüphesiz, yüzyılın satışını gerçekleştirdik."