Marilyn Monroe'nun hayatını anlatacak biyografi filmi Blonde'un yönetmeni Andrew Dominik'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Dominik'e göre Blonde, herkesi rahatsız edecek türden bir yapım olacak...

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, bir süredir dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Marilyn Monroe'nun biyografi filmi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. "Blonde" olarak isimlendirilecek filmle ilgili bilgiler oldukça sınırlı olsa da projeyi üstlenen yönetmen Andrew Dominik tarafından yapılan son açıklamalar, Blonde'u şimdiden merak konusu haline getirecek gibi görünüyor. Zira Dominik'e göre Blonde, herkesi rahatsız edecek bir film olacak.

Aslına bakacak olursak Blonde ile 2020 yılında tanışacaktık. Ancak o dönemlerde tüm dünyaya kabus yaşatan COVID-19, Marilyn Monroe'nun biyografi filminin ertelenmesine yol açtı. Andrew Dominik, "Eğer birkaç yıl önce çıksaydı tam Me Too hareketi ortalığı kasıp kavururken gösterime girecekti ve bütün o şeylerin ifadesi olacaktı." ifadelerini kullandı. Tamam da neydi bu Me Too hareketi?

Me Too (ben de), o yıllarda sosyal medyayı sallıyordu

2006'dan beri hayatımızda olan ancak 2017 itibarıyla sosyal medyada eşi benzeri görülmemiş bir akım haline gelen Me Too hareketi (ben de), cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı gösterilen tepkilerden yalnızca bir tanesiydi. Kadınlar, başta Twitter olmak üzere sosyal medya platformlarında #MeToo etiketini kullanarak paylaşımlar yapıyorlardı. Blonde'un yönetmeni, film ile Me Too hareketinin amaçları arasında bir bağ kurmuş durumda.

"Bana kalırsa şimdi insanların sınırların nerede olduğunda gerçekten kararsızlık yaşadığı bir zamandayız. Bu, kesinlikle ahlaki yanı olan bir film. Ama çok bulanık sularda yüzüyor çünkü insanların görmek istediği kadar alışılagelmiş olacağını zannetmiyorum. Herkesi rahatsız edecek bir yanı var." diyen yönetmen Andrew Dominik, filmi merakla bekleyenlerin kafasını karıştırmış durumda. Çünkü daha önce edinilen bilgilere göre Blonde'da yoğun miktarda yetişkinlere yönelik içerikler var ve yayınlandığı zaman 18 yaşından küçüklerin izlemesi için uygun olmayan içerik kategorisinde yer alacak. Blonde, yayınlandığında sinema tutkunlarının gündemini uzun süre meşgul edecek gibi görünüyor.