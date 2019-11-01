Mario Kart Tour'a Gerçek Çok Oyunculu Mod Geliyor

Nintendo’nun popüler oyun markalarından Mario Kart’ın mobil platformlar için çıkan Mario Kart Tour oyunu, çoklu oyuncu modunda yapay zekâ eşleştirmeleri kullandığı için eleştirilmişti. Nintendo, bu eleştirileri dindirecek çok oyunculu modunu hayata geçireceğini duyurdu.

Nintendo’nun popüler oyunlarından Mario Kart Tour, geçtiğimiz aylarda mobil platformlara gelmiş ancak çok oyunculu modda oyunların yapay zekâya karşı oynatılması tepki çekmişti. Oyunun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda oyunun gerçek çok oyunculu modunun yakın zamanda kullanıcılara sunulacağı açıklandı.

Duyuruda dikkat çeken kısım ise çok oyunculu modun beta sürümünün sadece Gold Pass abonelerine sunulacak olması oldu. Oyunun Gold Pass ücreti ise 4,99 dolar (28 TL). Ufak bir kıyaslama yapılacak olursak içerisinde yüzlerce oyun bulunan Apple Arcade 34,99 TL.

Mario Kart Tour’un çoklu oyuncu modu:

Mario Kart Tour’la ilgili dikkat çeken şeylerden bir tanesi de çoklu oyuncu modunda yapay zekâlı rakipler karşısında oynadığınızı kasten gizlemeye çalışıyor gibi gözükmesiydi. Yapay zekâ yarışçılarının, oyun başlarken özel rozetleri olduğu görülüyordu. Hatta isimler dahi gerçek oyuncu isimlerinden çekiliyordu. Böylece gerçek oyunculara karşı oynuyormuşsunuz hissiyatı yaratılıyordu.

Nintedo, Mario Kart markasında çoklu oyuncu modlarına her zaman oldukça önem vermiştir dolayısıyla bu tarz popüler bir özellik olmadan Mario Kart Tour’u mobil oyunculara sunmuş olması da oldukça ilginç. Mobil uygulama analiz firması Sensor Tower, yayınladığı bir raporda Mario Kart Tour’un 123,9 milyon kez indirildiğini açıkladı. Bu sayı, Mario Kart Tour’u Nintendo’nun en çok indirilen mobil oyunu yaptı.

Sensor Tower verilerinden uygulamanın ne kadar gelir getirdiği kısmına bakıldığındaysa 37,4 milyon dolar (213 milyon TL) gelir elde ettiği görülüyor. Ufak bir kıyaslama yapmak gerekirse Fire Emblem Heroes, çıkış ayında Mario Kart Tour’un neredeyse iki katı gelir elde etmeyi başarmıştı. Fire Emblem Heroes, çıkış yaptığı ay 67,6 milyon dolarlık (385 milyon TL) gelir elde etmişti.