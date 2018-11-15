Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in yöneticilerine Android cihazlara geçmelerini ve Apple kullanmamalarını söylediği öğrenildi. Buna sebep olarak da Tim Cook'un eleştirileri gösteriliyor.

Mark Zuckerberg, kin tutmakta oldukça iyiye benziyor. Söylentilere göre Facebook CEO'su müdürlerine Android telefonlara geçmelerini ve sadece Android telefon kullanmalarını söylemiş. Bunun sebebi olarak Tim Cook'un firmanın Cambridge Analytica veri skandalı ile ilgili yaptığı yorumlar gösteriliyor.

Tim Cook'un Facebook'a sert bir gönderme yaptığı bir açıklaması bu sorunun kaynağı. Cook bir röportajında skandala gönderme yaparak "Kişisel hayatınızı takip etmeyeceğiz, bize göre mahremiyet bir insan hakkıdır. Bir sivil özgürlüktür."

Bu açıklamanın ardından Zuckerberg'in yöneticilerini Android telefonlarına yönlendirirken yaptığı "Dünya çapında daha geniş kullanıma sahipler" açıklaması çok da bir anlam ifade etmiyor. Yöneticilerin de Android cihazlara geçip geçmedikleri bilinmiyor.

Cambridge Analytica skandalında, Trump'ın seçim kampanyası için 87 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri, istekleri dışında kullanılmıştı. Apple ise bu konuda daha mahremiyeti önde tutan bir firma. Tim Cook da pek çok defa insanları sosyal medya ve ücretsiz servisler konusunda dikkatli olmaya çağırmıştı.

Tim Cook bir defasında da "Gerçek şu ki, müşterilerimizi ticarileştirseydik tonla para kazanırdık. Bunu yapmamayı seçtik." demişti.