Bu sene tarihinin en sıkıntılı yılını geçiren Facebook, yaralarını sarmaya çalışıyor. Eksiklerin hızla giderildiğini belirten Zuckerberg, nefret ve siyasi içerikli paylaşımların önüne geçmenin ise çok zor olabileceğini söyledi.

2018 senesi teknolojinin hızına hız kattığı, mobil uygulamaların revaçta olduğu bir sene oldu. Bu durum milyonların kullandığı Facebook ise aynı doğrultuda ilerlemedi. Hakkında çıkan skandallar, özel hayatı ihlal ettiği ve kişisel bilgileri başkalarıyla paylaştığı iddiaları ve çok daha fazlası dev şirketi çok zor durumlara sürükledi. Senenin en çok maddi olarak kayıp yaşayan kişisi olan Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg ise yaptığı açıklamalarla, yepyeni bir Facebook ortaya koyduklarını belirtti.

Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Facebook'un eksiklerini çok büyük bir ekiple gidermeye çalıştıklarını anlattı. Bu sürecin oldukça uzun ve karmaşık bir süreç olduğunu dile getiren ünlü CEO, gerçekten çok sıkı çalıştıklarını ve Facebook'un 2016, 2017 yıllarından çok farklı bir platform olduğunu notlarına ekledi. Kişilerin kendi bilgilerini kontrol edebilmeleri için köklü değişikliklere giden Facebook ekibi, aynı zamanda sahte hesapları tespit edip temizlemek için de yapay zeka teknolojisinden destek alıyor.

Tüm bu yoğun çalışmaya rağmen, Facebook'un açıklarını düzenlemenin 1 yıl kadar bir süre alabileceğini belirten Zuckerberg, buna rağmen nefret içerikli paylaşımları, siyasi propaganda yapılan içerikleri tamamen engellemenin mümkün olamayabileceğini söylüyor.

Facebook ve servislerini Dünya üzerinde şu an 2 milyar insan kullanıyor. Mark Zuckerberg de bu durumun farkında olduklarını, insanları birbirine bağlamanın çok önemli bir misyon olduğunu aktararak, kişilerin bu şekilde daha mutlu olduklarını ifade etti. Bu nedenle de artık platformda, daha anlamlı içeriklerin yer almasını sağlayacaklarını ve her gün milyonlarca kez izlenen viral videoların sayısını yarıya indirdiklerini sözlerine ekledi.