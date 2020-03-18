Slovenyalı bir grafik tasarımcısı zor zamanlar yaşadığımız şu günlerde yüzümüzü güldürecek bir çalışma yaptı. Tasarımcı, ünlü markaların logolarını corona virüsüne uyarladı.

Corona virüsü birçok ülkede binlerce insanı etkisi altına aldı. Her an artan vaka haberleri, hepimizin zor zamanlar geçirmesine neden oluyor. Birçok ülkede virüs salgınına karşı karantina uygulamalarına geçilirken, çalışma koşulları izin veren insanlar evlerinden çalışmaya ve işyerlerine gitmemeye başladılar.

Virüs salgını nedeniyle bütün insanların zor zamanlar geçirdiği şu günlerde en azından tebessüm etmemize ve durumun ciddiyetini bir kez daha kavramamıza neden olan çalışmalarla da karşılaşıyoruz. Slovenya’da yaşayan grafik tasarımcı Jure Tovrljan, dünyaca ünlü markaların logolarını corona virüsü zamanlarına göre uyarladı.

Jure Tovrljan tarafından yapılan çalışmada Starbucks logosundaki kadını virüsten korunmak için maskeyle, NBA logosundaki sporcuyu evde kalarak bilgisayarından bir şeyler izlerken, MasterCard logosunun kırmızı ve sarı daireleri sosyal mesafeyi korurken görüyoruz.

Tovrljan’ın logo tasarımları corona virüsüne karşı alınabilecek bazı önlemlerin yeniden hatırlatıyor. Virüsten etkilenmemek için elimizden gelen hala bir şeyler var. Ellerimizi sık sık yıkamak, yüzümüze ve yüzeylere mümkün olduğunca dokunmamak, evden çıkmamız gereken durumlarda sosyal mesafeyi korumak virüse karşı bizleri koruyabilir.