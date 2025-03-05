Dev markalar bazen öyle ürünler üretiyor ki bu ürünlerin neden üretildiğini anlamak bile zor oluyor. Sizin için, markaların ürettiği bu ilginç ürünlerden 8 tanesini derledik.

KFC, Coca-Cola, Pizza Hut ve dahası… Hepimizin yakından tanıdığı bu markaların ortaya çıkardığı veya bu markaların kendisi ortaya çıkarmasa bile başka üreticilerin onlar için piyasaya sürdüğü ilginç ürünler bulunuyor.

Mesela evinizin buram buram KFC kokacağı mumlar gibi… Lafı daha fazla uzatmadan, bu enteresan ürünlere yakından bakalım.

Chanel bisiklet

Chanel, yıllar önce lüks bir bisiklet tasarladı. Bisiklet, Chanel'in ikonik siyah-beyaz renkleri ve logolarıyla bezenmişti. Fiyatı ise 17 bin dolar civarındaydı.

Tavuk kızartabilen KFC oyun konsolu

KFC’nin 2020 yılında duyurduğu “KFConsol” adlı oyun konsolu, tavuğu ısıtmaya yarayan bir bölmeye bile sahipti. Özelliklerinde ise şunlar yazıyor:

“Ayağa kalkın ve taze tavuk kokusu duyularınızı yakalarken Sanal Gerçeklik dünyasının tadını çıkarın.”

“Işınları ayrı ayrı simüle edilmiş, sizi oyunlara her zamankinden daha fazla kaptıracak gerçeğe uygun gölgeler ve yansımalar yaratıyor.”

“4k ekranlarda 240Hz çıkış desteği ile TÜM oyunlar için 240 fps'ye kadar sorunsuz ve akıcı yüksek kare hızında oyun oynamanın keyfini çıkarın.”

Coca-Cola’lı, Fanta’lı, Sprite’lı dudak nemlendiriciler

Dudak nemlendiricilerinin meyveli olanlarını biliyoruz ancak Sprite, Fanta, Coca-Cola tadında olanlara ne demeli? Aman Coca-Cola’lıyı sürdükten sonra Mentos falan çiğnemeyin :P

Pizza Hut parfüm

Pizza Hut pizası kokulu bu parfüm, başlangıçta bir şaka olarak ortaya çıktı ancak daha sonra sınırlı sayıda satılan gerçek bir parfüme dönüştü…

KFC kokulu mumlar

Bu ürünleri KFC üretmedi fakat gerçekten satılıyor. Kızarmış tavuk kokulu mum ve gravy sos kokulu mum… Evinizin böyle kokmasını ister misiniz bilemiyoruz tabii.

Burger King kokulu mum

Geçtiğimiz yıl Burger King, 70. yıllarına özel dahiyane bir fikir bularak Burger King kokulu mumlar üretmişti. Sınırlı sayıda satışa sunulmuştu ve kısa sürede tükenmişti.

IKEA İsveç köftesi şapka

Foam Party Hats, IKEA’nın meşhur İsveç köftesini şapkaya dönüştürmüştü. Bir partide hangimiz IKEA köfteli şapka takmak istemez ki (!).

KFC desenli Crocs

İlginç KFC ürünleri bir taneyle sınırlı kalmıyor… Crocs ve KFC iş birliğiyle ortaya çıkarılan bu ürünü yorumsuz bırakmak istiyoruz… Tatsız fotoğraflarda kapışır…

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