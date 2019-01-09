Poşetlere Çevreci Logo Koyma Zorunluluğu Getiriliyor

2019'a girilmesi ile birlikte poşet satışlarının ücretli olduğu uygulama hayatlarımızda yerini alırken, konu ile ilgili geliştirmeler yapılmaya devam ediliyor. Artık poşetlerin üzerinde marka belirtilen logolar poşetin sadece tek tarafında yer alabilecek. Diğer taraf ise çevreci sloganlar için kullanılacak.

Doğayı plastik atıklardan korumak için, yeni yıla girmemiz ile birlikte başlayan ücretli poşet uygulaması daha şimdiden poşet kullanımını yüzde elli oranında azalttı. Uygulamanın etkileri olumlu yönlerini gösterirken, bir yandan da yapılan ek düzenlemeler ile geliştirilmeye devam ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı açıklamaya göre 31 Mart tarihinden itibaren satılan poşetlerin bir yüzlerinde çevreci sloganlar ve sıfır atık logoları yer alacak.

Market poşetlerinin her iki yüzünde de yer alan ve poşeti kaplayan marka logoları, bundan sonra sadece poşetlerin tek bir yüzünde yer alabilecek. Boyutları ise genel oranın yüzde yirmisini geçemeyecek. Düzenlemeye uymayan poşetler 31 Mart tarihinden itibaren piyasadan toplanacak. Tıpkı ücretli poşet uygulamasında olduğu gibi bu uygulamada da sadece eczane poşetleri muaf tutulacak.

Düzenleme kapsamında, özellikle plastik poşet istemeyen müşterilere poşet alımını teklif etmemeleri gereken marketler; aynı zamanda kese kağıdı, file gibi alternatif çözümleri de bünyelerinde barındırmak zorundalar. Plastik poşet üretimlerinin barkodlu sistemle yapılması gerektiğini özellikle vurgulayan bakan Kurum, marketlerin yazar kasalarında gerekli düzenlemeleri yapmaları gerektiğini özellikle vurguladı.