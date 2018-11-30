Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sabahın erken saatlerinde gerçekleşen deprem, çevre illerden de hissedildi. Vali tarafından yapılan açıklamada can ve mal kaybının söz konusu olmadığı bildirildi.

Saat 05.36 sularında Yalova Çınarcık’ta gerçekleşen deprem, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Tekirdağ gibi çevre illerde de hissedildi. AFAD, depremin şiddetini 4.1 olarak ölçerken, Kandilli Rasathanesi ise 4.3 olarak açıkladı. Ayrıca depremin yerin yaklaşık 14 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.

Halkın paniğe kapılmaması adına açıklamalarda bulunan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, ‘’İstanbul'da deprem olmasını beklediğimiz fay şu anki depremin oldukça kuzeyinde. Ancak önemli olan depreme hazır olmak lazım. Deprem herhangi bir zamanda olabilir.’’ derken, bir diğer İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise, ‘’Depremin öncüsü diyemeyeceğiz ama bir gerginlik biriktirdiğinin işareti.’’ dedi.

Depremle ilgili ilk resmi açıklama ise Yalova Valisi Muammer Erol’dan geldi. ‘’Çınarcık Esenköy arasında saat 05.36 da 4,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem dolayısı ile acil çağrı merkezimize, emniyet ve jandarma birimlerimize şu ana kadar can ve mal kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar düşmemiştir.’’ diyen Erol, can kaybı olabileceğinden endişe eden vatandaşların gönlünü rahatlattı.