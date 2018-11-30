Marmara'daki Depreme Sosyal Medyadan Gelen İlk Tepkiler

İnternet ve tabii olarak sosyal medyanın yaygınlaşması ile birlikte son dakika gelişmelerini takip etmek için en aktif mecra Twitter oldu. Sabah saatlerinde Yalova’nın Çınarcık ilçesinde gelişen depremin ardından da farklı bir şey olmadı. Depremin sarsıntısıyla uykusundan uyanan Twitter kullanıcıları, yaşadıklarını tweetler ile aktardı.
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