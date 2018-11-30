Marmara'daki Depreme Sosyal Medyadan Gelen İlk Tepkiler

Marmara'da gerçekleşen deprem pek çok yurttaşı yatağından kalkmasına neden olurken, olayla ilgili bilgi almak isteyen kişilerin ilk koştuğu yer Twitter oldu.

İnternet ve tabii olarak sosyal medyanın yaygınlaşması ile birlikte son dakika gelişmelerini takip etmek için en aktif mecra Twitter oldu. Sabah saatlerinde Yalova’nın Çınarcık ilçesinde gelişen depremin ardından da farklı bir şey olmadı. Depremin sarsıntısıyla uykusundan uyanan Twitter kullanıcıları, yaşadıklarını tweetler ile aktardı.

Tüylü dostunun depremi önceden sezememesine sitem eden bir Twitter kullanıcısı

Merkeze yakın bölgelerde depremin şiddetini nasıl hissettirdiğini çok iyi açıklayan bir tweet

Görünüşe göre kuşlar, depreme karşı bir miktar daha hassaslar

Bazı kullanıcılar ise kendini ciddi şekilde hissettiren depremin avizeleri neden sallamadığı konusunda şaşkındı