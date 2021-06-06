Marmara Denizi’nin 5 Yılda İyileşebileceği Açıklandı

Uzmanlar, Marmara Denizi’ndeki müsilaj problemiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Dr. Baran Bozoğlu, denizin iyileşmesi için izlenmesi gereken yolu detaylıca anlattı. Dr. Erol Kesici ise temiz tutulduğu takdirde denizin 5-10 yılda iyileşeceğini belirtti.

Marmara Denizi’ni tanınmaz hale getiren müsilaj sorunu hakkında tartışmalar devam ediyor. İlk ortaya çıktığından beri uzmanların hakkında defalarca uyarıda bulunduğu sorun, geçtiğimiz günlerde Meclis'e taşındı. Ancak durumun ne kadar vahim olduğu, uzman bir ismin tahmiyle bir kez daha vurgulandı.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği danışmanı Dr. Erol Kesici, Marmara Denizi’nin ölüm aşamasında olduğunu belirttiği açıklamalarda denizin ne zaman iyileşebileceğine dair bir tahminde bulundu. Kesici, “Marmara Denizi’nin kendine gelmesi en az 5 yıl alır” dedi. İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu ise denizin iyileşmesi için yapılması gerekenleri tek tek sıraladı.

“Deniz 5 yılda, canlılar 10 yılda kendine gelir”

Marmara Denizi’nin her gün maruz kaldığı atığın rakamlarından bahseden Dr. Erol Kesici, gerekenler yapılırsa denizin gireceği iyileşme süreci hakkında şu bilgileri verdi: "İstanbul, Bursa, Çanakkale, Kocaeli, İznik gibi Marmara Denizi etrafındaki nüfus 25 milyon civarında. Yapılan çalışmalara göre 1 gün içinde Marmara’ya bırakılan atık su miktarı, ortalama 2,1 milyon metreküp. Bunların hepsi organik ve inorganik maddeler. Bu miktar günümüzde yıllara göre nüfus ve yerleşim alanlarının artmasıyla birlikte sadece 1 günde 3 milyon metreküpün üzerine çıkıyor. Eğer bir an önce tedbir alırsak, deniz 5 yıla kadar ancak temizlenir. Normale döndürülmesi için ilk önce dinlendirilmeli ve hiçbir şekilde atık su verilmemeli. Gerekli önlemler alınır ve hızlı bir şekilde başlanırsa 5 yıl içinde kokusuz bir Marmara Denizi’ni yeniden görebiliriz. 10 yıla kadar da biyoçeşitliliği artar."

Müsilaj için nasıl bir yol izlenmeli?

Şu anda denizin ölüm sürecinin başladığını ve bunun sonuçlarını gördüğümüzü belirten İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, denizin dibindeki oksijen miktarının yok denecek kadar az olduğunu belirtti. Bu durum da deniz canlılarının oksijenden faydalanmasını engelleyerek biyolojik çeşitliliğin azalmasına ve habitatların dengesinin bozulmasına neden oluyor. Bozoğlu, yaptığı açıklamalardaki yol izlenirse birkaç yıla denizin toparlanacağını belirtiyor: “Öncelikle 7-24 müsilajın oluştuğu bölgelerde deniz sıyırıcılarının çalışması gerekiyor. Bu müsilajın buradan mutlaka toplanması gerekiyor. Oluştuğu her yerde müsilajın toplanması ve doğaya bırakılmaması, bunların ileri biyolojik arıtma tesislerine götürülüp arıtmasının sağlanması gerekiyor.”

“Müsilajın hangi canlı türlerinden ortaya çıktığı tespit edilmeye çalışılıyor. Bu karakter belirlendikten sonra da bu müsilajı çözecek olan farkı bakteri türleriyle beraber spreyleme yöntemiyle çalışmaların yapılması gerekiyor. Krizin yönetilmesi açısından acil olarak yapılması gereken bu. Eksik olan yatırımların vakit kaybetmeden toparlanması gerek. Ancak ne yazık ki Türkiye’de atık su arıtma tesisleri göz ardı ediliyor. Marmara Denizi’nin çeperinde tarımsal alanların mutlaka incelenmesi ve buradan gelen atık suların önlenmesi gerekiyor. Hiçbir şey için geç değil.”