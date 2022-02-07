Olası Marmara Depremi Hakkında Korkutan Açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz gün Gemlik'te gerçekleşen depremi değerlendirdiği paylaşımda olası Marmara Depremi'ne ilişkin korkutan bir detay paylaştı. Buna göre Kuzey Anadolu Fay Hattı, uzun zamandır kendisini hatırlatmayan bir kolla daha tehdit yayıyor.

Türkiye, uzunca bir süredir Marmara ya da İstanbul depremi olarak anılan büyük ve şiddetli bir depremi bekliyor. Uzmanların zamanın aleyhimize ilerlediğini, depremin her an olabileceğini aktardığı o büyük deprem hakkındaysa bugün yeni bir korkutucu açıklama daha geldi. Uyarı, daha önce deprem açıklamalarıyla gündemde olan Prof. Dr. Naci Görür’den geldi.

Naci Görür, geçtiğimiz gün Gemlik Körfezi’nde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem hakkında Twitter üzerinde bir değerlendirmede bulundu. Görür, bu depremin Gemlik Fayına bağlı olduğunu, Gemlik Fayı’nın da Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın bir parçası olduğunu açıkladı. Görür’ün açıklamasının devamıysa yeni bir tehdidi gözler önüne serdi:

Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklaması

“Biz Marmara Depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmara’nın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor.”

Daha önce de benzer bir açıklama yapılmıştı:

Geçtiğimiz eylül ayında bir açıklama yapan Kandilli Rasathanesi’nden Doğan Kalafat, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın güney kolunda uzun zamandır önemli büyüklükte bir depremin üretilmediğini açıklamıştı. Daha önce beklentilerin bu kolun kırılacağı yönünde olduğunu, fakat onun yerine kuzey kolunun kırıldığını belirten Kalafat, güney kolunun halen bir sismik boşluk olarak tanımlandığını ifade etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın güney kolu, İznik Gölü’nün güney kıyısından geçerek Gemlik’e ulaşıyor.

