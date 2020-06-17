Jeoloji Uzmanı: Marmara Kıyıları Tsunami Potansiyeli Taşıyor

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, katıldığı bir televizyon programında izleyicilerden gelen bir soru üzerine İstanbul’da yaşanacak bir depremin ardından tsunami meydana gelebileceğini söyledi. Prof. Dr. Ersoy, İstanbul’da yaşanacak olası bir tsunamide deniz sularının Eyüp’e kadar ulaşabileceğini söyledi.

Marmara Bölgesi’nde meydana gelecek olası deprem, İstanbulluları tedirgin etmeye devam ediyor. Deprem konusunda tedirginlik devam ederken uzmanlar, olası bir depremi en az hasarla nasıl atlatabileceğimizi açıklamaya devam ediyorlar.

Haber Global kanalında bir programa katılan jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bir seyircinin sorduğu “İstanbul Maltepe’de yaşayanlar olası büyük bir depremde tsunamiden korkmalı mı?”sorusunu cevaben, Marmara Bölgesi'nde meydana gelebilecek bir depremin ardından tsunami potansiyeli olduğunu söyledi.

Marmara'da gerçekleşecek olası bir tsunami, okyanustakiler kadar büyük olmayacak

Kendisinin hem deprem hem de tsunami uzmanı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, tsunami konusunda uluslararası bir ekibinde parçası olduğunu söyleyerek sözlerine başladı. Prof. Dr. Ersoy, hem Marmara kıyılarını hem de Türkiye kıyılarını kazdıklarını, Marmara kıyılarında son 3 bin yıl içinde 25’ten fazla tsunami izi bulduklarını ifade etti. Son olarak 1894’te Marmara’da bir tsunami gerçekleştiğini söyleyen Prof. Dr. Ersoy, bu nedenle Marmara kıyılarının tsunami potansiyeli taşıdığını söyleyebileceklerini belirtti.

Prof.Dr.Şükrü Ersoy, Marmara’da meydana gelebilecek bir tsunaminin, okyanuslarda meydana gelen tsunamiler kadar büyük olmayacağını söyledi. Prof. Dr. Ersoy, “Maksimum 3 metre ama 1 metrelik su bile öldürücüdür. Çünkü o dalgalar peş peşe gelen dalgalardır. Sahilde 100 metre, 200 metre bile girse geri çekildiğinde hem hem gelirken hem çekilirken çok fazla zarar verebilir. Tsunami dalgaları dar kanallara girdiğinde mevcuttan daha yükseğe çıkabilir. Marmara’daki bir tsunami Eyüp’e bile gidebilir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul’da meydana gelebilecek bir tsunami için 50’ye yakın senaryosu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İBB’nin Marmara’nın neresinde tsunami olursa, hangi yere, kaç dakikada ne kadar yükseklikte dalga gelir şeklinde senaryoları olduğunu söyledi.