'N Marka Zirvesi 1-11 Nisan Arası Online Olarak Yapılacak

Marmara Üniversitesi Sinerji Kulübü tarafından düzenlenen 'N Marka Zirvesi, 1-11 Nisan'da Türkiye'nin önemli iş insanlarını, üniversite öğrencilerini ve iş dünyasını bir araya getirecek. Etkinlik çevrimiçi olarak internet üzerinden gerçekleştirilecek.

Etkinlikte katılımcılara belge de verilecek. 1-11 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan etkinlikte her gün farklı alanlardan konuşmacılar ile çalışanlar bir araya gelecek. Konuşmacıların listesi ise şu şekilde:

(1 Nisan 20.00-21.00)-THY Genel Müdürü (İtalya-Bari) Ömür KAHRAMAN

(2 Nisan 18.00-19.00)-Eczacıbaşı Vitra Karo Satış Yöneticisi Mevlüt Baran ETYEMEZ + Eczacıbaşı VitrA Karo Satış Yöneticisi Tuncay YAMAN

(4 Nisan 18.00-19.00)-Kariyer.net Ürün Yönetimi ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ezgi KARGAN

(5 Nisan 18.00-19.00)-Atasay İcra Kurulu Üyesi Hamdi KÜLAHÇIOĞLU

(5 Nisan 20.00-21.00)-Blutv CTO Ömer Faruk ÇELEBİ

(6 Nisan 18.00-19.00)-Boyner Büyük Mağazacılık CEO Eren ÇAMURDAN

(6 Nisan 19.30-20.30)-İhtiyaç Haritası Genel Koordinatörü Ahmet BALAT + Yönetim Kurulu Üyesi Esra ARSLAN

(7 Nisan 17.00-18.00)-Türkiye İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Burak SEZERCAN

(7 Nisan 18.30-19.30)-Koçtaş CEO Devrim KILIÇOĞLU

(7 Nisan 20.00-21.00)-ALICE İstanbul CEO Tolga ALİŞOĞLU

(8 Nisan 18.00-19.00)-LC Waikiki Deputy CEO Ömer Barbaros YİŞ

(8 Nisan 20.00-21.00)-Farmasi Satış Direktörü Betül GENÇ

(9 Nisan 18.00-19.00)-Loft Genel Müdürü Aydın SÜHA

(9 Nisan 19.30-20-30)-Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete VARDAR

(10 Nisan 18.00-19.00)-MNG Kargo Genel Müdür Yardımcısı Alpay MADEN

(10 Nisan 20.00-21.00)-Özdilek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ÖZDİLEK (10 Nisan 20.00-21.00)

(11 Nisan 19.00-20.00)-Bosphore Tech CEO Ali Murat YEŞİLYURT + Nely Robot Kurucusu Faik Berk GÜLER

Etkinliğe kayıt olmak için bu bağlantıyı kullanabilir, etkinlik ana sayfası olan https://marmarasinerji.com/nmarka2021/ adresini ziyaret ederek daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.