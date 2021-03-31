  • Anasayfa
  • Yaşam
  • 'N Marka Zirvesi 1-11 Nisan Arası Online Olarak Yapılacak

Marmara Üniversitesi Sinerji Kulübü'nün Düzenlediği 'N Marka Zirvesi 1-11 Nisan Arası Çevrimiçi Olarak Gerçekleştirilecek

2 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Marmara Üniversitesi Sinerji Kulübü tarafından düzenlenen 'N Marka Zirvesi, 1-11 Nisan'da Türkiye'nin önemli iş insanlarını, üniversite öğrencilerini ve iş dünyasını bir araya getirecek. Etkinlik çevrimiçi olarak internet üzerinden gerçekleştirilecek.

Etkinlikte katılımcılara belge de verilecek. 1-11 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan etkinlikte her gün farklı alanlardan konuşmacılar ile çalışanlar bir araya gelecek. Konuşmacıların listesi ise şu şekilde:

  • (1 Nisan 20.00-21.00)-THY Genel Müdürü (İtalya-Bari) Ömür KAHRAMAN 
  • (2 Nisan 18.00-19.00)-Eczacıbaşı Vitra Karo Satış Yöneticisi Mevlüt Baran ETYEMEZ + Eczacıbaşı VitrA Karo Satış Yöneticisi Tuncay YAMAN
  • (4 Nisan 18.00-19.00)-Kariyer.net Ürün Yönetimi ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ezgi KARGAN
  • (5 Nisan 18.00-19.00)-Atasay İcra Kurulu Üyesi Hamdi KÜLAHÇIOĞLU 
  • (5 Nisan 20.00-21.00)-Blutv CTO Ömer Faruk ÇELEBİ
  • (6 Nisan 18.00-19.00)-Boyner Büyük Mağazacılık CEO Eren ÇAMURDAN
  • (6 Nisan 19.30-20.30)-İhtiyaç Haritası Genel Koordinatörü Ahmet BALAT + Yönetim Kurulu Üyesi Esra ARSLAN

Nmarka

  • (7 Nisan 17.00-18.00)-Türkiye İş Bankası Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü Burak SEZERCAN
  • (7 Nisan 18.30-19.30)-Koçtaş CEO Devrim KILIÇOĞLU
  • (7 Nisan 20.00-21.00)-ALICE İstanbul CEO Tolga ALİŞOĞLU
  • (8 Nisan 18.00-19.00)-LC Waikiki Deputy CEO Ömer Barbaros YİŞ
  • (8 Nisan 20.00-21.00)-Farmasi Satış Direktörü Betül GENÇ
  • (9 Nisan 18.00-19.00)-Loft Genel Müdürü Aydın SÜHA
  • (9 Nisan 19.30-20-30)-Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete VARDAR
  • (10 Nisan 18.00-19.00)-MNG Kargo Genel Müdür Yardımcısı Alpay MADEN
  • (10 Nisan 20.00-21.00)-Özdilek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ÖZDİLEK (10 Nisan 20.00-21.00)
  • (11 Nisan 19.00-20.00)-Bosphore Tech CEO Ali Murat YEŞİLYURT + Nely Robot Kurucusu Faik Berk GÜLER 

Etkinliğe kayıt olmak için bu bağlantıyı kullanabilir, etkinlik ana sayfası olan  https://marmarasinerji.com/nmarka2021/ adresini ziyaret ederek daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0
En Güncel Haberler