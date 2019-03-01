Marmaray Arıza Çıkardı: Test Süreci Başarısız Oldu

İBB, bugün itibarıyla Marmaray'ın test seferlerine başlayacağını duyurdu. Fakat seferler, yaşanan teknik sorunlar nedeni ile gecikmeli olarak gerçekleşti.

İstanbul’un Avrupa yakası ile Asya yakasını birbirine bağlayan Marmaray, 19 Ocak Cumartesi itibarıyla faaliyetlerine ara vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nın tamamlanmakta olan kısımlarının hizmete alınması amacıyla sistem ve tren testleri yapılacağını duyurdu ve bugün itibarıyla testlere başladı.

Gazete Duvar tarafından aktarılan habere göre Marmaray’ın bugün başlayan testleri, umulduğu gibi devam etmedi. Marmaray Hattı'nda yaklaşık 45 dakika süren gecikmeler yaşanırken, tren girişinde uzun kuyruklar oluştu. Gecikmenin teknik arızalar nedeni ile oluştuğunun açıklanması, yolcularda bir miktar tedirginlik yarattı. Yaşanan arızanın giderilmesi ile birlikte Marmaray, seferlerine gecikmesiz bir şekilde devam etti.