Marmaris'te COVID-19 Vakalarının 'Sıfırlandığı' Açıklandı

Çeşme’nin ardından bir tatil beldesi daha COVID-19 vakalarını ‘sıfırladığını’ açıkladı. Muğla iline bağlı Marmaris’te yeni COVID-19 vakalarına rastlanmadığı ilan edildi. Bölgedeki otellerin ve diğer işletmelerin tedbirlere devam edeceği ve bu durumun korunacağı bildirildi.

Ülkemizde pandemi şartlarının biraz olsun genişletildiği yaz döneminde, turizm açısından sevindirici bir gelişme daha yaşandı. Muğla iline bağlı tatil beldesi Marmaris’te yeni COVID-19 vakalarının sıfıra indiği ilan edildi.

Türkiye’nin tatil için en çok tercih edilen bölgelerinden olan Marmaris’te son zamanlarda yeni COVID-19 vakasına rastlanmadı. Gelişmeyi sevinçle duyuran Kaymakam Ertuğ Şevket Ersoy, durumu korumak adına otellerde her türlü önlemin alınacağını ifade etti.

Marmaris, vaka sayısını sıfırladı

Marmaris beldesinin kaymakamı Ertuğ Şevket Ersoy, Marmaris’te yeni koronavirüs vakasının tespit edilmediğini tatilcilere duyurdu. Vakaların ‘sıfırlanması’, tatile gidip gitmeyeceğine salgın yüzünden karar verememiş vatandaşları sevindirdi. Ancak bölgede şu anda COVID-19 vakası bulunmaması, tekrar bulunmayacağı anlamına gelmiyor. Otel sahipleri de bu nedenle tedbirlerin devam edeceğini, her türlü hijyen ve mesafe kuralına uyularak bu durumun korunması için çalışılacağını ifade etti.

Tatil beldelerinde vaka düşüşü devam ediyor

Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte son günlerde ülkemizdeki turizm aktivitesini iyi yönde etkileyecek gelişmeler yaşandı. Dün yapılan açıklamayla koronavirüsten arındığını ilan eden ilk tatil beldesi, İzmir’e bağlı Çeşme oldu. Ardından Türkiye ve Yunanistan, karşılıklı turizm aktivitesini güvenli bir şekilde gerçekleştirmek adına anlaştı. Bugün gelen açıklamayla birlikte bir tatil beldesi daha, tatilcilere güvenli ve sağlıklı bir tatil sunacağını duyurdu.