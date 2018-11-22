Marmaris'te Görülen Hortumlar Böyle Görüntülendi

Bir teknenin batmasına, birkaç tekne ve otomobilin de hasar almasına neden olan hortumlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Yalancı Boğaz bölgesinde 20 dakika arayla oluşan iki hortum, bölgede yaşayanların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Türkiye’de görmeye pek de alışık olmadığımız hortumlar, devasa büyüklükleri ile felaket filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu.

İnsanoğlunun engelleyebileceğinin çok üzerinde bir yıkım gücüne sahip olan hortumlar, bir dalış teknesinin sulara gömülmesine neden olurken, 5 yelkenli yatın ve 4 otomobilin de maddi zarar görmesine neden oldu. Devasa hortumlar, bölge sakinleri tarafından videoya kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.