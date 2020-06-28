Marmaris'te 5,4 Büyüklüğünde Bir Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde, Muğla, Marmaris merkezli bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5,4 olarak açıkladı.

Ege bölgesi, art arda depremler yaşamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Manisa'da yaşanan depremin ardından şimdi de Muğla, Marmaris'te bir deprem meydana geldi. Saat 20:43'te yaşanan deprem, İzmir gibi çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5,4 olarak belirlerken, AFAD depremin şiddetini 5,2 olarak duyurdu.

Ege bölgesi, ülkemizde en sık deprem yaşanan bölgelerden biri ve merkezi Ege Denizi olan pek çok deprem sık sık yaşanıyor. Özellikle Manisa, İzmir ve Muğla'da meydana gelen depremler, şehir merkezlerine olan yakınlığına bağlı olarak pek çok ilde şiddetli bir şekilde hissediliyor.

AFAD, olumsuz bir durum bildirilmediği bilgisini paylaştı.

Depremler sonrası gözlerin çevrildiği bir diğer kaynak olan AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, herhangi bir can ya da mal kaybı haberi henüz bildirilmedi. AFAD, gelişmeleri takip ettiklerini duyurdu.