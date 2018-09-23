Mars’a Gidilirse Nasıl Tarım Yapılacak?

İnsan ırkını Mars’a taşımayı amaçlayan görev önümüzdeki on yıl içinde amacına ulaşacak gibi duruyor. Ancak biz bu kırmızı gezegene iniş yaptığımızda insanlar ne ile beslenecekler?

Eğer gerçekten de Mars’a gidebilirsek ilk amacımız tabi ki de yiyecek bulmak olacaktır. Dünya’dan yemek sağlamak da gereksiz pahalı olacak ve mantıklı olmayacaktır. Bu sebeple Mars’taki insanların Dünya’dan gelecek olan yemek stokuna bel bağlamaması ve Mars üzerinde bir tarımcılık geliştirmeleri gerekiyor.

Mars’ta su bulunmasından sonra acaba bir yaşam formu da bulunacak mı soruları gündeme gelmiş durumda. Ayrıca bu suyun ürün yetiştirmede kullanılabileceği de düşünülüyor. Ancak su, ürün yetiştirmemiz için ihtiyacımız olan onlarca şeyden yalnızca biri.

Peki, Ne Çeşit Ürünler Yetiştirebileceğiz?

Teknolojinin gelişmesiyle hidroponik (topraksız) seralar ve kontrollü ortamlar sayesinde farklı çeşitte mahsuller elde edebileceğiz. Bunun yanı sıra, hızla gelişen sentetik biyoloji alanının sayesinde Mars’taki yaşam potansiyelini git gide arttırmaktayız.

Sentetik biyoloji hızla gelişen bir alan. Mühendislik prensiplerinden, DNA biliminden ve bilgisayar biliminden yararlanan bilim dalı Mars’taki yaşam adına yapılan araştırmalarda büyük rol oynamakta.

Mars: Dünya Gibi Ama Dünya Değil

Bize komşu olan gezegenlerden Dünya’ya en çok benzeyeni Mars olsa da Mars ve Dünya birçok noktada ayrılıyorlar.

Öncelikle Mars’taki yer çekimi Dünya’dakinin yaklaşık üçte biri kadar. Bunun dışında Mars Dünya’ya gelen Güneş ışınlarının yalnızca yarısını alıyor ama zararlı ultraviyole ışınlar ve kozmik ışınlara Dünya’dan çok daha fazla maruz kalıyor. Mars’ın yüzey sıcaklığı yaklaşık -60℃ ve yüksek oranda karbon dioksitten oluşan ince bir atmosfer tabakasına sahip.

Dünya’nın yüzeyinden farklı olarak Mars, regolith adında bir maddeyle kaplı. Bu madde insanlar için zehirli olan perklorat içeriyor ve aynı zamanda da tarıma elverişsiz.

Bunların hepsinin dışında Mars’ta bulunan su büyük bir oranda buz halinde bulunuyor ve düşük atmosfer basıncından dolayı 5℃ civarlarında kaynayabiliyor.

Dünya’daki bitkiler milyarlarca yıldır dünya üzerinde evrilmekte ve Dünya’ya ait durumlara adapte olmuş durumdalar. Bu yüzden Mars’ta yetişmelerini sağlamak kolay bir görev olmayacak.

Dünya’daki Bitkileri Mars’a Adapte Etmek

Daha mantıklı alternatif ise sentetik biyolojiyi kullanarak Mars’a uygun bitkiler üretmek olacaktır. Yeterli yatırım ve uluslararası bir işbirliğiyle birlikte bunun da önümüzdeki on yıl içerisinde yapılabileceği tahmin ediliyor.

Dünya’ya Olan Faydaları

Elbette Mars’ta üretim yapmanın Dünya için de faydaları olacaktır.

Dünya’daki artan nüfus doğal olarak yemek talebini de arttırıyor. Bu talebi karşılayabilmek için çevremizi olumsuz etkilemeden tarımsal etkinliği arttırmalıyız. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Mars’ta mahsul üretebilirsek bunun en büyük faydası Dünya’ya olacaktır.