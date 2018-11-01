Mars'a İniş Göreviyle İlgili Bilinmesi Gereken 5 Şey

Hakkında çeşitli teoriler ortaya atılan ve belki de güneş sistemimizi daha iyi anlayabilmemizi sağlayacak olan yeni Mars göreviyle ilgili bilinmesi gerekenleri derledik.

Mars’a iniş, birçok zorluğu barındıran bir görev ve her görev kendi içinde öngörülemeyen zorlukları barındırabiliyor. 26 Kasım’da NASA, Mars’a yeni bir uzay aracı göndermeyi planlıyor.

InSight’ın Mars göreviyle ilgili bilinmesi gereken 5 şeyi listeledik.

Mars’a gitmek çok zor

Herhangi bir uzay ajansı tarafından gerçekleştirilen Mars görevlerinin sadece %40 başarıyla sonuçlanabiliyor. Dünyadakinin sadece %1’i kadar olan ince atmosferi inişi uzay araçları için daha zor hale getiriyor.

InSight test edilip onaylanmış teknolojileri kullanıyor

NASA, 2008 yılında Phoenix adı verilen uzay aracıyla Mars’a başarılı bir iniş gerçekleştirdi. InSight da daha önce Mars’a gitmiş olan Phoenix uzay aracının temel alarak yola çıkıyor.

Uzay aracının iniş yapacağı alan “Mars’taki en büyük park alanı olacak”

Aracın iniş yapabilmesi için sadece düz bir alan yetmiyor ayrıca sert ve katı bir alan olması gerekiyor. Bu görevde yer alan ekibe göre iniş yapılacak alan şu ana kadarki en büyük “park alanı” olacak.

Uzay aracını kum fırtınalarına dayanabilecek şekilde inşa ettiler

InSight mühendisleri, bu görev için zorlu şartlara dayanabilecek bir uzay aracı inşa ettiler. Hatta gerekirse bir kum fırtınasında dahi güvenli bir şekilde iniş yapabilecek. Ayrıca, daha önce başarılı bir şekilde Mars’a gönderilen, Phoenix uzay aracına göre daha dayanıklı bir paraşüte bile sahip. Alçalma ve iniş sekansları da değişken hava koşullarına göre uyum sağlayabilecek.

İnişten sonra InSight, yeni bulguları keşfedecek

Görev ekibi, inişten sonra Mars’ın iç katmanlarıyla ilgili yeni bilgiler bulmayı umut ediyor. Bu bulgular sadece Mars’ı değil diğer kayalık gezegenleri de daha iyi anlamamızı ve yeni şeyler öğrenmemizi sağlayacak.

Ayrıca Mars ve Dünya benzer şekilde var olmasına rağmen, Mars’ın şu an neden Dünya’dan farklı olduğunu da anlayabileceğimizi düşünüyorlar.