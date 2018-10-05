Curiosity, Tamir Olabilmek İçin Beynini Değiştiriyor

Emektar Mars aracı Oppurtunity'nin çol fırtınasında sırra kadem basmasından sonra NASA'nın son umudu olan Curiosity'nin kendini nasıl tamir ettiği açıklandı.

Mars'taki kum fırtınasından sağ çıkmayı başararak NASA'nın yüzünü güldüren ve geçtiğimiz haftalarda Mars'taki 6. yıl dönümünü kutlayan Curiosity'nin iki beyni olduğu ve herhangi bir sorun olduğunda öteki beynini devreye soktuğu ortaya çıktı.

Curiosity'nin iki beyni Side-A ve Side-B olarak adlandırılıyor fakat bunu sağ ve sol lob olarak ayırt etmek doğru değil. Bunun yerine birbiriyle mükemmel derecede aynı olan iki farklı yapıdan bahsediyoruz.

Şubat 2013'te, Side-A beyninde yaşanan bir hatadan ötürü sistemi komple kapattığı ve yaşanan sorunla ilgili bir rapor göndererek yerini öteki beyin olan Side-B'ye bıraktığı ortaya çıktı. O dönemden beri iyi iş çıkarmasına rağmen Side-B, şu sıralar kendi dertleriyle boğuşuyor.

Örneğin Side-B, 15 Eylül'den beri görev verilerini kaydedemiyor. Evet, doğru tahmin ettiniz: Tam bu nokta Side-A devreye giriyor ve görev verilerini kaydederek NASA'ya gönderiyor. Curiosity için oldukça dahiyane bir formül düşünüldüğünü kabul etmek gerek. Belki de bu formül sayesinde daha uzun yıllar Mars'taki görevine devam edebilecek.