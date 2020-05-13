Mars ve Ay, Bu Gece Gökyüzünde Yan Yana Görünecek

Işık kirliliği nedeniyle çıplak gözle görebildiğimiz gök cismi sayısı epey azaldı. Bununla birlikte bu gece, dikkat çekici bir buluşmaya şahit olabilirsiniz. Yeni yuvamız olmaya aday Mars ile yegane doğal uydumuz Ay, bu gece gökyüzünde yan yana görüntülenecek.

Dünya’nın doğal uydusu olan Ay, yörüngesinde dönerken zaman zaman ilgi çekici görüntülerin oluşmasını sağlıyor. Ancak bu gece Ay, gökyüzünde en azından görsel olarak yalnız olmayacak. Bu gece Mars ve Ay’ı gökyüzünde yan yana göreceğiz. Daha doğru bir şekilde anlatmak gerekirse Mars, gökyüzünde Ay’a en yakın görüneceği konuma gelecek.

Güneş Sistemi’deki iki gök cismini yan yana görmek için bu gece sabaha karşı gökyüzünde Ay’a doğru bakmak gerekiyor. Güneş’in doğuşundan bir saat kadar önce Mars ve Ay, birbirinin yanındaymış gibi görünecek.

Mars, görsel olarak Ay'a en yakın konuma gelecek

Mars ve Ay, yan yana geliyormuş gibi görünse de aslında iki gök cismi birbirinden oldukça uzakta bulunuyor. Mars’ın Ay’a olan uzaklığı, Ay ile Dünya arasında olan mesafeden yaklaşık 425 kat daha fazla.

Mars ve Ay’ın ortaya çıkaracağı olağanüstü görüntünün yanında bu gece Jüpiter ve Satürn’de diğer dönemlerde olduğundan daha parlak görünecek. Dünya’nın gökyüzündeki en parlak dördüncü cisim olan Jüpiter, bu gece çok daha parlak görünmekle beraber en parlak konumunda olmayacak.