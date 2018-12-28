Film yapımcıları ile Mars Cinema Group arasındaki sert sürtüşme bir üst seviyeye taşınmışa benziyor.

Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nın ertelenmesine sebep olan ve Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar gibi isimlerin sinema boykotuna gideceği yönündeki dedikoduları alevlendiren restleşmede, Mars Cinema Group'tan da cevap geldi.

İşte Mars Grup CGV'nin yazılı açıklaması:

Yapımcıların bilet parasından istediği pay artışı 12.5 TL'ye kadar yükseliyor. Bu noktada en ucuz sinema biletinin ücreti 30 TL'leri bulmak zorunda kalacak, bu da tüketici açısından oldukça sıkıntılı olacaktır.



Tüketicilerin menfaati için yapılan ve bilet satışını oldukça artıran ücretsiz ya da indirimli bilet kampanyalarının, yapılan toplu bilet satışlarının yapımcı ya da dağıtıcı onayına tabi tutulmasıdır. Gelirlerinde düşüş yaşamamak adına hiçbir yapımcı bu konuya onay vermemektedir. Dolayısıyla sinema operatörleri toplu bilet satamadığında ya da kampanya yapamadığında tüketici avantajına yapılan uygun fiyatlı sinema biletlerinden yararlanamayacak.



Tüketicilerin lehine olarak yapılan mısır ve menü kampanyasının toplam satıştaki oranı 2018 yılında 19,1'dir. Bu oran Şanlıurfa'da yüzde 54.43, Sakarya'da yüzde 50.92, Mardin'de yüzde 49.45, Diyarbakır'da yüzde 47.2, Osmaniye'de ise yüzde 46.09'dır. Görüldüğü üzere, bu kampanyalardan yarar sağlayan tüketici oranı gözetildiğinde, bu oran hiç de küçük değildir.

Yaşanan bu tartışmalar sinema dünyasını adeta ikiye bölerken, yaşanan tartışmaların taraflarından biri olan elevizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Derneği'nin (TESİYAP) Genel Sekreteri Burhan Gün, sürecin şeffaflıkla çözüleceğine inandığını belirtti.

İşte Gün'ün açıklamaları: