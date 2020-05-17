Mars’ın Sırlarını Ortaya Çıkaracak Simülasyon Geliştirildi

Yıllardır gizemini koruyan ve bilim insanlarının düzinelerce çalışmasının baş aktörü olmayı başaran ‘Kızıl Gezegen’ yine sahnede. Tokyo Üniversitesi’nden araştırmacıların geliştirdiği bir simülasyonla birlikte Mars’a dair bilgileri açığa çıkarabileceği söyleniyor.

Çok yakın zamanda bir dizi bilim insanının yüzeyinde yaşam gelişemeyeceğini tespit ettiği Mars gezegeni buna rağmen araştırmalara konu olmaya devam ediyor. Bu konudaki yeni haberler bu sefer Japonya’nın başkenti Tokyo’dan geldi. Tokyo Üniversitesi’nde görevli bilim insanları Mars’ın sırlarını açığa çıkarmaya yardımcı olacağını söyledikleri bir simülasyon oluşturdu. Araştırmacıların Kızıl Gezegen’in iç kısmının simülasyonunu gerçekleştirerek Mars’ın sismik özelliklerine dair ayrıntıları ilk defa ortaya çıkardıkları söylendi.

Çalışma süresince devasa güce sahip ses dalgalarına benzer sismik dalgalardan yardım alan araştırmacılar kullandıkları dalgaların Mars’ın merkezinde olduğu tahmin edilen eriyik demir sülfür alaşımından ne kadar hızlı geçtiğini ölçerek bazı sonuçlara varmayı başardı. Konuyla ilgili yapılan araştırmanın yöneticisi pozisyonunda yer alan Keisuke Nişida, “Halihazırda NASA’nın Insight aracının sondası Mars yüzeyinde sismik ölçümler yapıyor” sözleriyle araştırmayı anlattı.

Mars’ın hayati belirtileri ölçülüyor:

Bilim insanının bahsettiği Insight sondasının, Mars’ın hayati belirtileri olarak adlandırılan birtakım özelliklerini ölçmek üzere gezegenin yüzeyinde bulunan bir uzay aracı olduğu biliniyor. Daha önce Mars depremleri adı verilen ve gezegenin jeolojik katmanlarının belirlenmesinde yardımcı olan hareketleri tespit eden Insight şu anda da bilim insanlarına yardımcı oluyor. Gezegenlerin derinlerde bulunan iç kısımlarının keşfinin bilim açısından en büyük sınırlardan biri olduğunu açıklayan araştırmacılar konuyla ilgili ölçümlere devam ediyor.

Karşılaştırma amacıyla Mars’tan elde edilecek ölçümlerin, gezegenin iç katmanlarına dair gerçeklerin öğrenilmesinde çok önemli rol oynayacağı biliniyor. Çalışmalar sonucu ortaya çıkanların bilim insanlarının umduğu gibi olup olmayacağı yakında öğrenilecek gibi görünüyor. Uzmanlar her ne olursa olsun ortaya beklenen dışında yeni bilgiler çıksa da bu durumun her şartta Mars’ın kökenine dair yeni şeyler anlatacağını savunuyor. Sonuç ne olursa olsun bu önemli girişimin sonuçları merakla bekleniyor.