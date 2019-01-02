Geçtiğimiz hafta patlak veren Mars Group ile film yapımcıları arasındaki savaşta, Mars Group'un elde ettiği hasılata değiniyoruz.

Geçtiğimiz haftalarda Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filminin hasılat paylaşımı konusunda anlaşamadığı Mars Group, sanatçıya rest çekmiş ve işler iyice karışmıştı. Daha sonra Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz gibi isimlerin de olaya dahil olmasıyla ortaya büyük bir kriz çıkmıştı.

Güney Koreli CJ CGV Group'a ait olan Mars Cinema Group'un Kurumsal İlişkiler ve Uyum Direktörü Av. Aslı Irmak Acar, yaptığı röportajda "Yeni Cem Yılmaz'lar çıkar." diyerek adeta sinemacılara şah çekmişti. Gelinen nokta büyük bir çıkmazdayken, firmanın yerli yapımcılardan kazandığı para da merak edilir oldu.

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