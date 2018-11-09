Mars'ın Gün Doğumu Fotoğrafı Kullanılarak Müzik Oluşturuldu

Uzay keşif araçlarımız sayesinde Mars'ın neye benzediğine dair birçok bilgiye sahibiz. Peki Kızıl Gezegen'in sesi neye benziyor? Yeni bir şarkı, Mars biliminin müzik sanatıyla nasıl bir araya gelebileceğini ve akılda kalıcı bir ses deneyimi oluşturduğunu gösteriyor.

İngiltere'deki Angila Ruskin Üniversitesi ve Exeter Üniversitesi'nden bir bilim insanı ekibi, NASA'nın Opportunity gezgin aracı tarafından 2018'in başlarında Mars'taki 5 bininci gününde çekilen bir fotoğrafa "data sonification" tekniğini uyguladı. Ortaya çıkan sonuç ise hem tanıdık hem de oldukça farklı.

Data sonification tekniği, veri görselleştirmesinin ses versiyonu gibi çalışıyor. Araştırmacılar, Opportunity'nin çekmiş olduğu görüntüyü piksel piksel tarayarak renk ve parlaklık ile ilgili bilgileri topladılar; bunları da zemin yüksekliği verileriyle eşleştirdiler. Algoritmalar ise bu eşleştirilmiş verilere ses aralıkları ve melodiler atadı.

Angila Ruskin Üniversitesi "Sessiz, yavaş uyumlar karanlık arka planın; parlak ve yüksek frekanslı sesler ise Güneş diskinin sonifikasyon işleminden ortaya çıktı" diyor. Bu esrarengiz film müziği tadındaki parça, haziran ayında çıkan bir kum fırtınası yüzünden Opportunity'nin işlevini yapamadığını düşündüğümüzde daha da "dokunaklı" hale geliyor. NASA'nın da hala aracı çalıştırmaya çalıştığını da hatırlatalım.

Bütün bu işlemler tamamen dijital olarak gerçekleştirildiği ve bir müzik parçası oluşturmak amaçlı olduğundan Mars'ın gerçek sesini yansıtmıyor. Ancak NASA, 2020 yılında Mars'a mikrofonlu bir araç göndereceğini söylediğinden Kızıl Gezegen'in sesleri hakkında bilgiye yakın gelecekte ulaşabiliriz.

Mars'ın gün doğumundan oluşturulmuş müziği aşağıdan dinleyebilirsiniz.