Yuvarlanan ve Zıplayan Robotlar Mars'a Gidiyor

Çok yakın gelecekte kızıl gezegene gidecek olan robotların test aşamaları başladı.

Güneş sistemimizdeki gezegenleri keşfetmek, yeni yaşam formları bulabilmek ve hatta belki de Mars'a yerleşip koloniler kurmak... Son zamanlarda bu ifadeler sıkça duyduğumuz ve gün geçtikçe de aşina olduğumuz kavramlar haline geldi. Peki Mars, Venüs gibi gezegenlerde yaşam belirtisi aramak için ne gibi çalışmalar yapılıyor?

Kilometrelerce uzak mesafelerin keşfi için, milyonlarca dolarlık robotlar inşa ediliyor. Pek tabii yapılan yatırımlar bu denli büyük olup, en ufak bir hataya bile uygun olmadığından, bu robotların uzaya gönderilmeden önce, benzer ortam koşulları oluşturularak dünyamızda test edilmeleri gerekiyor. Avrupa Uzay Ajansı tesislerinde üretilen iki robot, gelecek uzay keşifleri için şimdiden test edilmeye başlandı.

Robotların özellikleri ise oldukça enteresan. Biri zıplıyor, diğeri yuvarlanıyor. Avrupa Uzay Ajansı'nın 2020 Mars programı kapsamında çalışmalarına hız verdiği son günlerde, robotlarını dünyanın farklı bölgelerinde, farklı iklim koşulları altında test ettiği biliniyor. İspanya'da yer alan bir çölde test ettikleri robotu, ekip İngiltere'den kontrol ediyor. Bu mesafe tabii ki gezegenler arası bir mesafe değil fakat yine de robotun bazı teknik yeterlilikleri ile ilgili fikir edinilmesini sağlıyor.

Çölün koşulları Mars'a en yakın koşullar olarak tanımlandığı için (tabii ki yer çekimi bu konunun dışında), bu şartlar altında gelen görüntü, ses gibi verilerin de netliği test edilebiliyor. Yuvarlanan robotumuz kamerasıyla gerekli tüm keşif ve yön bilgilerini aktarmayı başarırken, Mars'ta karşılaşılması düşük bir ihtimal olan yağmur yağışı gerçekleştiğinde bile sağlıklı veri paylaşımı gerçekleştirebildi.

Bir diğer robot olan zıplayan robot ise, aslında Avrupa Uzay Ajansı'na ait değil.Yine de ETH Zurich tarafından üretilen robot Mars görevinde yer alacak. Zorlu arazilerde, farklı zeminlerde zıplayarak daha uzun mesafeler kat edilmesini hedefleyen bu tasarım, şu an dünya şartlarına çok da uygun gözkmüyor. Fakat yeni gidilecek olan bir gezegende, uzun zıplayışlar yapma kabiliyeti sayesinde çok daha hızlı bir şekilde etrafı keşfedebilmek mümkün. Şu an için robotun tek eksiği nispeten zayıf görüş açısı. Şirket, "Ne kadar iyi görürsek, o kadar iyi keşfederiz" mottosuyla, şu an için robotun görüş becerilerine yoğunlaşmış durumda.

Nasa, ESA, SpaceX gibi şirketler uzay keşfi için hızlı bir yarış içindeler. Bu nedenle üretilen bu tarz robotlar, yapılan tasarımlar yakın gelecekte çok daha fazla şirket tarafından talep görecek gibi duruyorlar. Geçtiğimiz yıllarda bu uzay keşfi yarışı içinde sadece devlet destekli kurumlar yarışıyorken, artık milyarderler de gözlerini gökyüzüne diktiler. Kim bilir belki de yakın gelecekte bu robotlara sponsor olarak, kendi keşiflerini yapan birileri bile karşımıza çıkabilir.