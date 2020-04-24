Mars İçin Havada Kağıt Gibi Süzülen Araçlar Geliştirildi

Bilim insanları, NASA'nın Mars Helikopteri'ne alternatif olabilecek, "nanocardboard" adlı küçük araçlar üzerinde çalışıyor. Havada kağıt gibi süzülen bu küçük araçlar, herhangi bir parçaya ihtiyaç duymadan uçabiliyor.

NASA, yeni Mars gezgini Perseverance'ı ve keşif için gezegenin üzerinde uçacak bir helikopteri bu yaz fırlatmayı planlıyor. Ancak, araştırmacılar fırlatma öncesinde Mars'taki keşif çalışmaları için çok daha iddialı hava araçları tasarlıyorlar.

Pensilvanya Üniversitesi'nden araştırmacılar, Mars'ın yüzeyini daha etkili bir şekilde gözlemleyebilen ve inceleyebilen hava araçları tasarlamaya çalışıyor. Ekip, yeni bir çalışmada Mars'ta kullanılabilecek 'nanocardboard' araçlarının yeteneklerini gösterdiler. Her biri bir miligramın üçte biri kadar ağırlıkta olan araçlar kanatlara veya pervanelere ihtiyaç duymadan havada durabiliyorlar.

Geliştirilen yeni araç, Mars Helikopteri'ne göre daha az riskli

Pennsylvania Üniversitesi Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Okulu'ndan Igor Bargatin, "Mars Helikopteri çok heyecan verici ve karmaşık bir makine. Ancak bir şeyler ters giderse, deneyiniz sona erer, çünkü düzeltmenin bir yolu yok. Biz daha az riskli tamamen farklı bir yaklaşım öneriyoruz." diyor.

Bargatin ve ekibinin geliştirdiği araçlar, kağıt kartonun oluklarından esinlenen bir "nanocardboard" plakası. Nanocardboard plakaları, içinde onları kırılmadan tutabilen mikro kanalları barındıran, nanometre kalınlığında içi boş alüminyum oksitten oluşuyor. Kanallar, havayı içi boş plakalardan iten ve akmasını sağlayan bir sıcaklık değişimi oluşturuyor.

Nanocardboard'lar gezegenimizde de kullanılabilecek

Yeni uçuş yöntemi Mars'ta avantajlı olabilir, çünkü gezegenin ince atmosferi ve zayıf yerçekimi, plakaların Dünya'ya göre daha fazla ağırlık taşımasını ve daha uzun mesafelerde seyahat etmesini sağlıyor. Araştırmacılar, nanocardboard araçlarını laboratuvar ortamında hazırladıkları Mars benzeri düşük basınçlı bir test odasında silikon halkalardan yapılmış yüklerle test ettiler. Yapılan testin görüntüsünü buradan izleyebilirsiniz.

Bargatin, önemli verileri toplayabilen ve metan, su gibi maddeleri diğer gezegenlerde tespit edebilecek yeni, daha küçük kimyasal sensörler geliştirmek için çalıştıklarını da belirtti. Ayrıca bu küçük hava araçlarının Dünya atmosferini, özellikle mezosferi incelemek için kullanılabileceğini öne sürdü.