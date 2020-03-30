Mars, Geçmişte Sıcak Su Kaynakları Barındırmış Olabilir

Uzay kolonisi deyince akla ilk gelenlerden biri Mars. Kızıl gezegende yerleşik insan kolonisi kurulmasına yönelik planların konuşulduğu dönemde bir grup araştırmacı, Mars’ın geçmişte sıcak su kaynaklarına ev sahipliği yapmış olabileceğini düşünüyor.

Mars, milyarlarca yıl önce yüzeyinde sıvı suyu tutacak kadar sıcaktı. Mars’taki birtakım alanların görüntülerini Dünya’daki benzer görünüşlü arazilerle karşılaştıran ABD’nin Arizona eyaletindeki Gezegen Bilimi Enstitüsü’nden Dorothy Oehler ve ekibi, Mars’ın geçmişte kaplıcalara sahip olabileceği sonucuna vardı.

Söz konusu oval şekilli alanlar, Mars'ta bir kraterin içinde tespit edildi. Araştırmacılar, bu yapıların düzensiz şekilleri ve parlak eş merkezli elipslerinden yola çıkarak sıvının yer altından sızdığı alanların mevcut olduğu sonucuna vardılar. Bu sıcak sıvı, krateri oluşturan etkiyle ortaya çıkmış olabilir; bu da benzer görünümlü kaplıcaların Dünya'da nasıl oluşabileceğini gösteriyor.

Mars'ta sıcak su kaynaklarının varlığı:

Arizona Üniversitesi’nden Astrokimyacı Jessica Barnes, “Bu alanlar kaplıcaysa bu sıcak su kaynaklarının varlığı potansiyel olarak ekstremofiller için yaşanabilir ortamlar hakkında bir şeyler söyleyebilir” dedi. Araştırmacılar, söz konusu alanların Mars’ta yaşam için en iyi yerler olabileceğini belirtiyor. Mars yüzeyinin altında hâlâ sıvı su olup olmadığı net olmasa da kızıl gezegende kayaların kimyasal yapısına bağlı su molekülleri mevcut. Barnes ve ekibi, Mars meteoritlerinden verileri inceleyerek sıcak su kaynağının nereden geldiğini belirlemeye çalıştı.

Mars'ın iç yapısını öğrenmenin bir başka yolunun, donmuş su ve karbondioksitin bir karışımı olan buz örtülerini incelemek olduğu biliniyor. Côte d'Azur Üniversitesi’nden Adrien Broquet ve meslektaşları, konuyla ilgili radar ve yükseklik verilerine göz attı. Broquet, “Kuzey kutup örtüsü gerçekten büyük olmasına rağmen yüzeyi neredeyse hiç deforme etmiyor” diye konuştu.

Broquet, bu durumun gezegende düşünüldüğünden daha fazla ısı üreten radyoaktif elementlerin daha az olduğu anlamına gelebileceğini kaydetti. Ekip, öte yandan Mars'ın kuzey kutbunun, güney kutbunda bulunandan yaklaşık 10 kat kadar donmuş karbondioksit içerdiğini keşfetti.