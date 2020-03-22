Mars Keşif Aracı Curiosty, Tırmanış Öncesi Selfie Çekti

Milyarlarca yıl önce yaşam olup olmadığına dair veri elde edebilmek için analiz yapmak üzere NASA tarafından Mars'a gönderilen keşif aracı Curiosity, bu zaman kadar gerçekleştirdiği en dik tırmanışı öncesi selfie çekti.

Apollo 11 görevi ile 16 Temmuz 1969 tarihinde Ay'a ayak basan ilk insanlar olan Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, dünya dışı bir yüzeye iniş yapan ilk insanlar olan tarihin tozlu sayfalarına kazındı. İnsanlı Ay görevinin başarılı olmasının ardından ise gözler Kızıl Gezegen'e, Mars'a çevrildi.

Mars'ın milyarlarca yıl önce mikrobiyal yaşamı destekleyip desteklemediği ve insanoğlunun Mars'ta yaşam sürebilme ihtimali dâhil bilim âlemini oldukça heyecanlandırıyordu. Bu doğrultuda NASA ilk Mars görevi Mariner 9 ile 30 Mayıs 1971 tarihinde Mars'ın yörüngesine gönderdi. Bu uydunun gönderilmesiyle beraber Kızıl Gezegen'in yüzeyine uzay aracı indirebilmek de mümkün hâle geldi.

Şu ana kadar Mars'a gerçekleştirilen 40'ın üzerinde görev içerisinde sondan 5. olan Curiosity (Mars Bilim Laboratuvarı), 26 Kasım 2011 tarihinde uzayın derin boşluğuna fırlatıldı. Mars yüzeyinde hareket edebilecek ve topladığı örnekleri analiz edebilecek özelliklere sahip Curiosity keşif aracı, 6 Ağustos 2012 tarihinde başarılı bir şekilde Mars yüzeyine inişini gerçekleştirdi ve o tarihten günümüze bizlere Mars hakkında yepyeni bilgiler sağlamaya devam ediyor.

Curiosity, tırmanışı öncesi selfie gönderdi.

NASA'nın Mars keşif aracı Curiosity, görev süresi boyunca en dik tırmanışını, bir tepenin en zirve noktasında bulunan "Greenheugh Pediment" kaya tabakasına gerçekleştirdi. Rekor tırmanışından önce ise Curiosity, Greenheugh'un hemen alt kısmında, kendi selfiesini çekti.

360 derecelik selfieyi bu hâlde bizlere gösterebilmek için 86 adet fotoğrafı panorama şeklinde yerden 3,4 metre yükseklikten çekim yapan Curiosity'nin hemen önünde ise, toprak veya alüvyon gibi gevşek birikintilerin altında yatan, katı kayadan örnek alabilmek için sondaj yaptığı delik dikkat çekiyor.

Keşif aracı, tepeye tırmanmadan önce ölçeklendirebilmek için etrafında 3 tur attı. 2. turu esnasında 6 Mart 2020 tarihinde (2.696'ncı Mars gününde) en eğimli pozisyonuna 31 derecelik açıyla ulaşan Curiosity, 2016 yılında Opportunity tarafından kaydedilen 32 derece eğim rekorunu sadece 1 derece farkla kaçırdı.

Curiosity her doğum gününde -kendisinin 800 milyon kilometre çapında yaşayan canlı bir varlık bulunmayan bir gezegende- tek başına doğum günü şarkısını çalıyor.