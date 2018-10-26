Mars'ta Görüntülenen Bu Beyaz Bulutlar Nereden Geliyor?

Bilim insanları, Eylül ayında Mars atmosferinde çizgisel olarak ilerleyen beyaz bir bulut keşfetti. Peki su yüklü olduğu düşünülen bu beyaz bulutlar nereden geliyor?

Mars Express uzay aracı, geçtiğimiz Eylül ayında Mars’ın ekvatoruna yakın bir bölgede bulunan Arsia Mons sönmüş yanardağının üzerinde ortak bir çizgide ilerleyen 1500 kilometrelik bir beyaz bulut tabakası görüntüledi.

Sönmüş bir yanardağın üzerinde 1500 kilometrelik düz bir bulut tabakası görülmesi, Arsia Mons’un yeniden dumanını tüttürmeye başladığı ve patlamaya hazırlandığı yanılgısına neden olabilir. Ancak Mars’ta milyonlarca yıldır tek bir patlama dahi gerçekleşmedi.

O halde bu beyaz bulutlar nereden geliyor?

Bu bulutların nedeni Arsia Mons’un kabuğunun altında içten içe kaynıyor olması olmasa da bulutların var olma sabebinin Arsia Mons olduğu söylenebilir. Mars’ın ekvatorunda ilerleyen nemli hava, Arsia Mons’un yamaçlarına geldiğinde mecburen yükselmeye başlıyor.

Nemli hava yükseldikçe su molekülleri yoğunlaşmaya başlıyor ve yukarıda görmüş olduğunuz beyaz bulutları oluşturuyor. Akım, Arsia Mons’un zirvesine kadar yükseldikten sonra yoğunlaşmış bir şekilde yoluna devam ediyor.

Bu görüntüler, Mars’ın mevsimsel döngüleri çerçevesinde her üç yılda bir oluşuyor. Gelişen teknoloji, Arsia Mons’un oluşturduğu beyaz bulutların her seferinde daha detaylı görüntülenmesine imkan tanıyor.