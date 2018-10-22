Mars Sularındaki Oksijen, Gezegende Canlılığın Kanıtı mı?

Mars'ta yaşamın olma olasılığı bile insanlar için ilgi çekiciyken, son zamanlarda yapılan araştırmaların bu durumu güçlendirmesi daha da heyecan uyandırıcı. Şimdi de yeni bir çalışma, Mars'ın yüzeyinin altında yaşam için yeterli oksijen olduğunu gösteriyor.

NASA'nın Jet İtiş Laboratuvarı (JPL)'nda Vlada Stamenković başkanlığında yürütülen araştırmanın sonuçları, Kızıl Gezegen'e dair yeni bilgiler veriyor. Mars yüzeyinin altında göllerin olabileceği ihtimali olduğundan haberdarız; hatta büyük olanlarından bir tanesi Mars'ın buzul kutuplarının altında yer alıyor bile olabilir. Bu durum; eğer bu göller gerçekten varsa, o su kaynaklarının olduğu bölgede oksijene bağlı olarak yaşam belirtisi olma ihtimalini ciddi şekilde güçlendiriyor.

2016 yılında Mars'taki Curiosity aracı, Kızıl Gezegen'in bir zamanlar oksijence zengin bir atmosfere sahip olabileceğini keşfetmiş, ancak manyetik alan kaybının bu oksijenin kaybolmuş olmasına neden olabileceğini açığa çıkarmıştı. Ancak kayaların içinde hapsolmuş olabilecek olan oksijenin, yüzeyin altında daha fazla olabileceği düşünülüyor.

Bu iki bilgi göz önünde bulundurulduğunda, JPL'de çalışan ekip bu yeraltı sularında ne kadar oksijen bulunabileceğini ve bu miktarın yaşamı destekleyebilmede yeterli olup olmayacağını incelediler. Ekip böyle bir durumun gerçekten mümkün olduğunu keşfetti; çünkü özellikle kutup bölgelerindeki düşük sıcaklıklar, oksijenin buralara daha kolay bir biçimde girmesine olanak sağlıyor.

Bu yer altı göllerinin varlığı henüz kanıtlanmadığı için araştırma ile ilgili hala birçok cevaplanmayan soru var. Ancak Mars hakkında bildiğimiz şeyler düşünüldüğünde, araştırmanın Mars'ta yaşamı bulma hususunda atılmış önemli adımlardan biri olduğunu kabul etmek yanlış olmayacaktır.