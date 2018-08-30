İnsanlığı Mars'a Götürecek İtiş Sistemi Test Edildi

İnsanlığı Mars'a taşımanın anahtarını açabilecek elektrikli itiş sisteminin testleri başarıyla gerçekleştirildi.

NASA’nın yeniden Ay’a gitme ve diğer derin uzay görevlerini gerçekleştirmesi için en büyük sorun kullanılan itiş sistemleridir. Mevcut kimyasal yakıtlı roketler, çok daha uzun mesafelerin katedilmesini gerektiren görevler için oldukça düşük verimlidir. Daha düşük yakıt tüketimi ve daha fazla verim sağlayan iyon iticiler ise uzay görevlerinde daha uzun mesafeleri kaydetmek için yakın zamandaki en uygun çözüm olabilir.

Bu nedenle Aerojet Rocketdyne, derin uzay görevlerinde yalnızca güneş panellerinden elde edilecek enerji ile çalışacak iyon iticiler, güç işleme ünitesi, düşük basınçlı ksenon akış kontrolleri ve elektrik demetleri üzerinde çalışıyor. Tüm bu çalışmalar, Aerojet Rocketdyne’nin NASA’nın derin uzay görevleri için geliştireceği Gelişmiş Elektrikli İtiş Sistemi’ni (AEPS) başarılı bir şekilde üretmek için gerekli.

Amaç, bir gün ksenon moleküllerini iyonize ederek manyetik alan sayesinde çok daha yüksek hızlara çıkmak. NASA, 50kW iyon sürücü ile mevcut elektrikli itiş sistemlerinin hızını iki katına çıkarmayı, bu sayede derin uzay görevleri için zamandan ciddi şekilde tasarruf etmeyi umuyor.

Aerojet Rocketdyne, NASA mühendisleri ile koordineli bir şekilde çalışarak Glenn Araştırma ve Jet İticileri Laboratuarı’nda NASA için geliştirmiş olduğu 13-kW Gelişmiş Elektrikli İtiş Sistemi’nin (AEPS) testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Bir vakum odasında gerçekleşen testlerde güç besleme ünitesi (DSU) ve güç işleme ünitesinin (PPU) yüksek verim ve minimum atık ısı ile gücü başarılı bir şekilde dönüştürdüğü gözlemlendi.

Testlerin ardından Aerojet Rocketdyne mühendisleri artık kritik tasarım incelemesi (CDR), tasarım sonlandırma ve doğrulama aşamasına geçiyorlar. Söz konusu Gelişmiş Elektrikli İtiş Sistemi’nin (AEPS), NASA’nın umut ettiği gücü sağlaması halinde derin uzay görevlerinin yanı sıra Mars yolculuklarında da kullanılabileceği söyleniyor.