NASA'nın Mars gezgini Perseverance, gezegende çok ilginç bir kayaya rastladı. Fotoğrafı da çekilen bu kaya, zebra benzeri desenlere sahip.

Bilim insanları, Mars’a gönderilen araçlarla birlikte Kızıl Gezegen ile ilgili sürekli yeni şeyler keşfediyordu. Şimdi de bunlara bir yenisi daha eklendi. NASA’nın Perseverance Gezgini, gezegende çok ilginç bir kaya buldu.

Bu kayayı ilginç kılan şey, zebralara benzeyen daha önce hiç karşılaşmadığımız bir görüntüye sahip olması. Araç, kayayı Jezero Krateri’nde keşfedildi.

Zebra desenli kaya böyle gözüküyor:

Mars’ı araştırsak da hâlâ hakkında bilmediğimiz birçok şey var. İlk kez karşılaşılan ve göz kamaştırıcı bir görüntüye sahip olan bu kaya da bunun en yeni örneği. Yukarıdan görebileceğiniz kayanın görüntüsü, Perseverance tarafından 13 Eylül günü kraterin kenarında yer alan bir yamacı tırmanırken çekildi.

Gezegendeki diğer ilginç oluşumlar gibi bu kayaya da bir isim verildi. Bilim insanları, bu oluşumu Freya Kalesi olarak adlandırdı. Gelen bilgilere göre kayanın boyutu oldukça küçük. Öyle ki 20 santimetre civarında olduğu düşünülüyor. Zebra benzeri koyu ve açık çizgilerden oluşan desenleri ise bir gizem. Gezegen bilimi alanında çalışan Athanasios Klidaras, yaptığı açıklamada kayaya ilişkin tahminlerini şöyle paylaştı:

“Kimyasal bileşimi hakkında bilgilerimiz sınırlı ancak ilk tahminler, magmatik ve/veya metamorfik süreçlerin çizgileri oluşturmuş olabileceği yönünde. Freya Kalesi, diğer kayadan açıkla farklı olan gevşek bir kaya olduğundan muhtemelen başka bir yerden buraya gelmiş. Belki de aşağı yuvarlanmıştır. Bu olasılık bizi heyecanlandırıyor. Çünkü Perseverance, yokuşu çıkmaya devam ettikçe bu yeni kaya türünün başka örnekleriyle karşılaşıp daha ayrıntılı ölçümler yapmamızı sağlayabilir.”

Şimdilik kaya hakkında bildiklerimiz bu kadar. NASA, Perseverance’ı da kullanarak daha fazla araştırma yapacak ve gizemini çözmeye çalışacak.