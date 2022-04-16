Mart Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı

Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM), mart ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Sonuçlarda açlık sınırının 4 bin 453 TL'ye, yoksulluk sınırının ise 15 bin 405 TL'ye çıktığı görüldü.

Türkiye’nin son zamanlarda ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiği bilinen bir gerçek. Birçok farklı sektöre yansıyan ve ardı arkası kesilmeyen zamlar, vatandaşın zor günlerden geçmesine neden oluyor. Bunun yanı sıra Türk lirasının yaşadığı değer kaybı da bu zorlukların ortaya çıkmasına neden oluyor.

Bilindiği üzere 2021 yılının son ayında asgari ücret, yüksek enflasyon sebebiyle 4.250 TL’ye yükseltilmişti. Ancak yeni yılla birlikte aylık açlık ve yoksulluk sınırlarının güncellenmesi, bu ücretin pek de büyük bir değişim yaratmadığını ortaya koymuştu. Şimdi ise geride bıraktığımız mart ayına yönelik açlık ve yoksulluk araştırmasının sonuçları açıklandı.

Açlık sınırı 4.453 TL’ye, yoksulluk sınırı 15.405 TL’ye yükseldi

Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM), mart ayı için açlık ve yoksulluk araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Araştırmanın sonucunda dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenmesi için gereken harcama tutarının; yani açlık sınırının 4.453 TL olduğu ortaya çıktı. Bu da açlık sınırının asgari ücretten 200 lira civarında yüksek olduğunu gösterdi.

Bunun yanı sıra hane halkının gıda harcamalarının yanı sıra diğer tüm giderlerini (eğitim, kira, ısınma vb.) kapsayan yoksulluk sınırının ise 15 bin 405 TL olduğu; yani asgari ücretin neredeyse dört katı olduğu araştırmada gözlemlendi.

Bu da Türkiye’de 10 milyondan fazla vatandaşın asgari ücretle, 3 milyondan fazla kişinin de asgari ücretin altında ücretlerle çalıştığı düşünüldüğünde insanların yaşadığı zorlukları gözler önüne seriyor.

BİSAM ayrıca, araştırma sonuçlarında Mart 2022’de en yüksek maliyetli grubun 46.95 liralık harcama gereksinimi ile süt ve süt ürünleri olduğunu aktardı. Bunun yanı sıra et, tavuk ve balık grubundaki minimum harcama tutarının 31.03 TL olduğu, ekmek için gereken günlük harcamanın ise 11.64 lira olduğu da yapılan açıklamalarda vurgulandı.